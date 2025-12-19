  MENIU  
Cum arată și cu ce se ocupă fetele Amaliei și a lui Ilie Năstase, Alessia și Emma. Studiază în Franța și Scoția: „Nu vor să fie ca toată lumea"

Amelia Matei
.

Amalia Năstase are două fete din căsnicia cu Ilie Năstase: Alessia și Emma, în vârstă de 22, respectiv 19 ani. Cele două tinere studiază în străinătate și fiecare are propriul drum, de care Amalia este foarte mândră. Vedeta mai are un copil, pe Toma, în vârstă de 10 ani, alături de Răzvan Vasilescu.

Ce studiază Alessia și Emma, fetele Amaliei Năstase

Amalia Năstase a vorbit despre cele două fete ale sale. Alessia are 22 de ani, iar Emma are 19 ani. Ambele sunt plecate la facultate în străinătate și sunt două tinere remarcabile.

„Am fetele mari, da, dar am şi un băiat mai mic, ca să nu mă plictisesc. (zâmbeşte) Alessia are 22 de ani, Emma are 19 ani, iar Toma a făcut 10 ani în octombrie. Sunt nişte copii buni. Au şi alte atribute, desigur, diferite pentru fiecare, pentru că ei nu sunt deloc la fel, dar ceea ce au în comun este bunătatea”, a spus Amalia Năstase pentru Click!.

Ea a povestit că e mândră că fetele lor au rezistat influențelor negative. Ea le-a crescut să fie puternice și independente, lucru care le e de mare folos acum, când sunt departe de casă. Amalia Năstase a mărturisit că îi este dor de ele și le vizitează de trei-patru ori pe an. 

Citește și: Amalia Năstase și Răzvan Vasilescu aniversează nouă ani de căsnicie: „Ce se întâmplă în Vegas…” Cum a început povestea lor de dragoste și ce diferență de vârstă este între ei

Alessia a terminat Facultatea de Artă și Design și acum studiază la Paris același domeniu.

„Observ că nu vor să fie ca toată lumea, ceea ce mă bucură enorm, pentru că în generaţia lor – în antiteză cu noi, care voiam să fim diferiţi – vor să fie toţi la fel. Ele nu vor asta, mai ales Alessia, care a terminat Facultatea de Artă şi Design, ea chiar încearcă să nu semene cu nimeni. Lucru care e sănătos şi te ajută să-ţi celebrezi diferenţele faţă de alţi oameni”, a povestit Amalia Năstase.

Fiica cea mare a terminat facultatea anul acesta și este fană a instalațiilor de artă, având o atracție față de tot ce înseamnă creativitate.

Ce studiază cele două fete

Alessia Năstase a absolvit la Paris Școala de Design Parsons, care a fost absolvită de designeri celebri precum Marc Jacobs și Tom Ford.

”Alessia se duce spre artă în design. Îi plac instalaţiile de artă în magazinele de modă, de exemplu. Pot fi inserate şi în vitrine, dar ea nu face styling, face artă cu brandurile de fashion”, a continuat vedeta.

Fiica cea mică, Emma, studiază în St. Andrews, Scoția, locul în care au studiat Prinţul William şi Kate Middleton.

Citește și: Amalia Năstase, descoperire șocantă la medic: „Aveam o bombă chimică în corp”. A aflat totul după niște analize de sânge

Emma studiază în Scoția la universitatea pe care au urmat-o Kate și Prințul Wiliam. Ea învață antropologie, sociologie și economie.

„Să ştii că orăşelul acela este un miracol! Sunt câteva străduţe în care totul este dedicat studenţilor de acolo. Facultatea e din 1416. Este superb şi este cotat „zero crime“, ceea ce pentru noi e absolut liniştitor. Plus că studiază pe băncile unde au studiat şi Prinţul William şi Kate, adică locul are o amprentă specială şi toţi ştiu că sunt nişte privilegiaţi că sunt acolo”, a povestit Amalia Năstase.

