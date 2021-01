Alina Pușcău are planuri mari pentru 2021: „Mă căsătoresc anul acesta”

Alina Pușcău (39 de ani) are planuri mărețe pentru noul an în care abia am intrat. Fotomodelul a anunțat în emisiunea lui Cătălin Măruță, de la Pro TV, că anul acesta își dorește să se căsătorească. Încă nu se știe cine este norocosul pentru că Alina nu a dorit să-i dezvăluie identitatea, dar a dat câteva detalii legate de el.

„Vreau sănătate și fericire. Și am un secret: mă căsătoresc anul acesta. Nu pot să spun (n.r. – cine este). Voi spune la momentul potrivit. Nu este român, poate îl cunoașteți. Este secret! Este un bărbat de încredere, extraordinar. Este mai mare ca vârstă decât mine. Nu a fost niciodată în România. Eu i-am cunoscut familia, dar el nu mi-a cunoscut mama. Nici mama nu știe cu cine mă mărit. I-am zis doar că mă mărit. E în șoc total. Important e să fiu eu fericită, nu?”, a dezvăluit Alina.

Frumoasa vedetă a recunoscut că, până acum, a fost de mai multe ori cerută în căsătorie de acest bărbat misterios, dar nu a dorit să facă pasul cel mare din teamă: „Lucrul acesta vine din familie. Aveam un tipar în care trebuia să mă descopăr pe mine, mi-era frică. Când eram cerută, terminam relația, mi-era frică de mine. Cred că tot ceea ce am văzut în familie m-a făcut să-mi fie frică. Acum sunt pregătită.”

Alina a mai spus că marele eveniment nu va avea loc în România și i-a promis lui Cătălin Măruță că va fi invitat la nuntă. În plus, Alina a mărturisit că se pregătește să-și ia cetățenie americană, ceea ce ne face să credem că viitorul ei soț trăiește în Statele Unite.

