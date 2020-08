EXCLUSIV! Alina Pușcău, totul despre relațiile ei cu Vin Diesel și Jason Momoa

Nou sezon al reality show-ului „Ferma” va începe, în curând la Pro TV. 16 noi concurenți se pregătesc pentru o experiență unică, de neuitat, în care vor trebui să se adapteze unui stil de viață cu multe lipsuri, complet diferit față de ce au experimentat până acum. Printre concurenți, se numără și frumoasa Alina Pușcău (38 ani), actriță și model de top.

Alina Pușcău a povestit, în cadrul unui interviu oferit în exclusivitate pentru Unica, ce așteptări are de la acestă nouă și interesantă provocare, dar și câteva picanterii din viața sa personală.

Cum ți se pare noua provocare “Ferma”?

Pentru mine provocarea „Ferma” înseamnă ‘back to basics’, reîntregirea cu natura și reaprecierea lucrurilor simple. Abia aștept să-i cunosc pe colegii mei și să îmi testez limitele alături de ei, în această nouă experiență.

Ai jucat alături de Jason Momoa. Cum e Jason când nu se află sub lumina reflectoarelor? Tu cum te înțelegeai cu el?

Jason este un om deosebit, foarte talentat și disciplinat, are o inimă mare și am rămas prieteni, inclusiv după terminarea filmărilor. El m-a ajutat mult cu rolul meu pe platoul de filmare și îi sunt recunoscătoare.

Ai păstrat legătura cu Vin Diesel? În ce relații ați rămas?

Da, cu Vin am rămas în relații amicale. De câte ori ne vedem la evenimentele din Los Angeles ne salutăm cu drag, va rămâne mereu un om special pentru mine.

Există un bărbat în viața ta acum?

Momentan mă concentrez pe viața profesională și am un proiect foarte important în derulare. Prin urmare, bărbații mai pot aștepta!

Ai străbătut cu succes podiumurile internaționale și ai cunoscut și lucrat cu nume uriașe ale Hollywood-ului, de ce ai ales să te reîntorci în România tocmai acum, după 20 de ani de faimă peste ocean?

Nu m-am întors, ci am acceptat un proiect aici. Este mai mult ca o provocare cu mine însămi, dar România va fi mereu acasă. Familia și prietenii mei sunt aici, mă întorc mereu cu drag.

Se vorbește mult despre intrigi și invidii în această industrie a modellingului profesionist – tu ai vreo amintire neplăcută legată de acest aspect?

Nu am avut incidente de genul acesta, am fost foarte concentrată pe profesie și am un psihic puternic care probabil a ținut la distanță acest „gen” de oameni.

Este foarte prezent subiectul #MeToo în toata lumea de azi – te-ai confruntat vreodată cu o situație în care te-ai considerat hartuiță sexual într-unul dintre proiectele tale? Dacă da, cum ai gestionat momentul?

Din fericire, nu m-am lovit de așa ceva, cred că am știut mereu cum să mă impun și să nu las loc de gesturi lipsite de profesionalism. Însă sprijin această mișcare și sper ca lucrurile să se schimbe, radical, cât mai repede.

