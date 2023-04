Alin Oprea și soția lui, Medana, au sărbătorit patru ani de relație la Londra: „Dragostea este o forță de neoprit”

Povestea lor a început în urmă cu patru ani și de atunci e una fără de sfârșit. Alin Oprea (51 ani) și Medana au petrecut Paștele la Londra, rememorând momentele care i-au unit și le-au făcut iubirea și mai puternică.

Solistul de la Talisman a trecut printr-un divorț zbuciumat, dar astăzi se simte fericit în noua relație și crede că totul s-a întâmplat cu un scop.

Alin Oprea: “În urmă cu fix patru ani am cunoscut un înger”

“În urmă cu fix patru ani am cunoscut un înger, pe Medana, care urma să îmi schimbe viața pentru totdeauna. Întâmplarea face ca în Noaptea de Înviere să ne bucurăm de un dublu eveniment. Voi fi veșnic recunoscător pentru acea zi și mă înclin în fața divinității pentru binecuvântarea primită. Vă dorim tututor Paște binecuvântat cu bucurii și multă fericire!”, a mărturisit Alin Oprea pe o rețea de socializare

Medana are convingerea că s-au întâlnit atunci când aveau mai multă nevoie unul de celălalt. Ea crede că dagostea pe care o trăiește l-a schimbat foarte mult pe artist.

“Omul care în urmă cu patru ani uitase să zâmbească azi râde din toată inima. Îndrăznește, visează, dansează, zâmbește și cântă tare! Să aveți credința că dragostea este o forță de neoprit”, adaugă bruneta.

Alin Oprea și Medana, cum a început marea idilă

Cei doi au făcut cununia civilă anul trecut, iar anul acesta urmează nunta. Povestea lor s-a construit treptat.

„Se pare că Dumnezeu mi-a trimis un înger păzitor, sigur, vorbesc într-o formă metaforică, o femeie care să fie alături de mine în cele mai grele momente și să-mi îndrume pașii spre o nouă viață. N-am găsit-o, ne-am găsit reciproc într-o localitate, iar mai apoi ne-am întâlnit la un prieten comun, undeva în Ardeal. Nu eram chiar distrus atunci, abia începuse măcelul.

Era la început, după prima bătălie. A fost un moment magic. Trebuie să spun oamenilor că toate cuvintele mari pe care le folosesc sunt metaforice, să nu creadă lumea că am înnebunit acum. A fost magic în sensul că atunci când ne-am privit pentru prima oară a fost o lumină între noi, sentimentul că ne știm dintotdeauna, că am mai trăit cândva împreună. Eu am simțit că așteptam de o viață întreagă să vină aproape de mine un asemenea suflet”, povestea artistul la Pro TV.

„Am acceptat să locuiesc cu chirie alături de el, deşi la Cluj am mai multe imobile închiriate”

Cu toate astea, relația lor a fost una greu încercată. Medana și Alin au cunoscut bucuria, dar și durerea. Au depășit însă fiecare încercare și și-au continuat viața împreună.

“Proprietatea mea este una foarte generoasă, putem face chiar concerte aici. Dar să ştiţi că în momentul în care Alin s-a trezit pe străzi, scos afară în mod abuziv din propria lui casă, eu l-am urmat la Bucureşti şi am acceptat să locuiesc cu chirie alături de el, deşi eu aici la Cluj am mai multe imobile închiriate, m-am trezit în postura de chiriaş la rândul meu, situaţie deloc uşoară pentru mine.

Dar cu iubire şi respect am ajuns într-un punct al vieţii noastre în care totul a înflorit şi lucrurile s-au aşezat atât de frumos, cu ajutorul lui Dumnezeu şi a rugăciunilor. Experienţa aceea m-a făcut să realizez că doar iubirea contează, pentru că oricum nimic nu îţi foloseşte dacă nu eşti împlinit şi mulţumit cu viaţa ta”, mărturisea Medana pe o reţea de socializare.

