Alexandra Bădoi, fosta prezentatoare a rubricii Meteo de la Antena 1, s-a căsătorit

Alexandra Bădoi și iubitul ei, Vali Caloiu, s-au căsătorit. Fosta prezentatoare a rubricii Meteo de la Antena 1, în vârstă de 33 de ani, a postat în mediul online câteva fotografii cu cel mai frumos și emoționant moment din viața ei.

Cei doi s-au căsătorit civil la Primăria Sectorului 1, din București, și au avut drept invitați doar câțiva prieteni apropiați și familia. Alexandra a ales pentru cununie o rochie lungă, de un roz pal, cu pliuri în partea de jos, peste care a purtat o haină scurtă din blană. Buchetul ei de mireasă a fost compus din trandafirii albi și floarea-miresei.

“20.12.2021. Ziua când a nins cu fericire” – a scris Alexandra în dreptul pozelor făcute la minunatul eveniment.

Alexandra și Vali s-au logodit în urmă cu patru ani, în noaptea de Revelion, în Montreal.

După ce a ocupat postul de prezentatoare a rubricii Meteo de la Antena 1 timp de opt ani, Alexandra Bădoi s-a reprofilat și a început să cocheteze cu muzica. Alexandra cântă, compune, mixează și are un show online intitulat “A beautiful cosmos”.

“Nu a fost ușor. Îmi plăcea foarte mult să intru în casele oamenilor prin intermediul televiziunii, să aparțin unei echipe, să simt că informațiile mele despre vreme pot ajuta pe cineva. Am fost angajată a Antenei 1 de când abia împlinisem 19 ani și timp de 8 ani am fost prezentă la Observatorul Antenei 1 prezentând rubrica METEO.

Iar un sezon am avut plăcerea de a fi co-prezentatoarea lui Dan Negru la „Next Star”. Din păcate, nu am putut continua să fiu prezentă și la divertisment și la știri, am fost nevoită să aleg. Așa cum am fost apoi nevoită să aleg între pasiunea mea pentru muzică, Start-Up-ul pe care tocmai îl lansasem și televiziune.

Cei care m-au urmărit sau foștii colegi probabil că știu că mi-am făcut cu pasiune și devotament meseria, mai mult ca sigur maturizarea mea s-a produs lucrând la Antena1 și sunt recunoscătoare pentru evoluția mea cu ajutorul televiziunii”, spunea Alexandra despre plecarea din televiziune, în urmă cu câțiva ani, într-un interviu acordat publicației csid.ro.