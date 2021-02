Alex Velea și Antonia nu s-au îndrăgostit la prima vedere: ”N-am început cu dreptul. M-a dat afară din studio”

Alex Velea și Antonia trăiesc acum o poveste de dragoste cum mulți visează să o facă. Ei se cunosc de ani buni, însă la început a fost vorba doar despre o prietenie. Cu atât mai mult cu cât ambii erau căsătoriți cu alți parteneri, iar Antonia o avea deja pe Maya, fetița ei.

Alex Velea este un artist și un om foarte asumat. Nu se ferește să spună lucrurilor pe nume, iar asta pentru că nu are cu ce se rușina, nici în viața personală, nici în cariera lui.

Alex a povestit în exclusivitate la podcastul găzduit și produs de canalul de Youtube Happyfish, „Aproximativ discuții”, cu Gojira, despre primul moment în care a cunoscut-o pe Antonia. Nu a fost unul prea fericit și nu poate spune că au început cu dreptul, însă lucrurile s-au redresat pe parcurs.

„Cum a fost momentul în care ai interacționat prima dată cu Antonia? A fost scânteie, a fost flamă?”, l-a întrebat Gojira pe Alex Velea.

„Am fost prieteni mult timp, mult timp. Cred că ne-am cunoscut în 2009. A venit la studio cu Tom Boxer cu piesa Morena și își doreau o piesă mai urbană. Și au venit la studio să le prezinte Baxter niște instrumentale. Și cumva (..) hai să le arătăm niște piese și nu că ne-a gonit din studio, dar (…) mai stați, mai stați pe la vișin. Și zic ia…ce e asta? Să ne dea afară să facă ea audiție. N-am început chiar cu dreptul. După care tot așa cineva zicea că e o fata care face MC-ială la Bamboo în engleză (…) Am fost să văd un dansator și am văzut-o pe ea. Zic mișto, bravo. După aia ne-am tot văzut în mediul ăsta artistic și în 2012 deja a început să vină la studio unde lucram eu. Și ne-am împrietenit, dar nimic mai mult. Eu eram în relație, ea era în relație. Nu simțeam și n-aș fi făcut pasul ăsta, mi-am pus un scut, eram căsătorit. Și la ea era un scut, era într-o relație și se comporta ca atare. Nu flirtam, nu ne făceam ochi dulci. N-am anticipat nimic, pur și simplu s-a întâmplat”, a povestit Alex Velea.

În continuare, Alex Velea a vorbit despre fosta lui căsnicie. Întrebat dacă sfârșitul mariajului său a avut legătură cu interacțiunea cu Antonia, cântărețul a spus:

„Nu. Deja eram într-un film eronat pe care nu îl simțeam. Îmi dădusem seama că am făcut o alegere greșită, cu părere de rău că trebuia să îmi recunosc mie acest lucru. Nu eram partenerul potrivit pentru fosta parteneră și invers. Face parte din viața mea, nu e ca și cum aș vrea sau aș putea să țin treaba asta ascunsă. Viața mea e la vedere, nu am lucruri de ascuns”, a spus Velea.

De la o prietenie, lucrurile au evoluat rapid, fără ca ei să își dea seama. S-au îndrăgostit fără să vrea, au ieșit din relațiile în care erau și și-au întemeiat o familie împreună.

„Noi ne potrivim foarte bine. Ca și caracter, sufletele noastre seamănă mult și totodată reușim să ne și completăm. Nu știu, sunt fericit rău că trăiasc cu ea. Mă consider norocos. Are un suflet fabulos, nu cred că aș fi putut să îmi doresc (…) înglobează toate calitățile pe care le-aș fi vrut de la partenera de viață, ba chiar are mai multe decât…nu știu dacă merit tot ce îmi oferă, jur. Serios, sunt foarte fericit lângă ea, mi-a adus fericirea, m-a ajutat să îl găsesc pe Dumnezeu, am avut o perioadă în care am zis că nu există, sunt doar eu, propria-mi putere și voință, dar nu e chiar așa. E adevărul, câteodată nu îmi găsesc cuvintele. E jumătatea mea, aș face orice pentru ea”, a mai spus Alex Velea.

Inițial, a fost extrem de greu. Alex Velea a povestit că anul în care relația lui cu Antonia era la faza de început, paparazzi îi hărțuiau, iar tabloidele vuiau de speculații despre ei doi.

Au reușit să treacă împreună și peste acest val de hărțuiri și momente neplăcute. Și-au asumat relația și au continuat să își vadă de cariere. Acum, după 8 ani și jumătate, cei doi sunt mai fericiți ca oricând și recunoscători pentru tot ce au împreună.

– Articol în parteneriat cu HappyFishTV –