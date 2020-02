Alessandra Stoicescu revine la Antena 1

“Într-o perioadă cu schimbări majore în viața mea, pe care le-am primit cu bucuria matură a mamei și a femeii împlinite din toate punctele de vedere, a venit și propunerea Antenei 1 de a prezenta Observatorul de la ora 19.00, unde timp de 16 ani am avut cele mai puternice experiențe din cariera mea de jurnalist. Parcă nici nu am lipsit de acolo, atât de firesc mi se pare să prezint Observatorul. Și nu e vorba doar de prezentarea celui mai important jurnal de știri al Antenei 1, ci de uriașa muncă de echipă din spate, unde abia aștept să pun amprenta experienței mele și de a face parte din cel mai important și mai complex proiect media al momentului. Un proiect în care, fără să uite o secundă de cei 26 de ani de când este pe piață, de tradiția pe care o are în spate, Observatorul face un salt imens spre viitor”, a declarat Alessandra Stoicescu.

Observatorul Antenei 1 va avea o nouă identitate atât la nivel vizual, cât și la nivel editorial. Noua identitate, dar și noua campanie de imagine a fost dezvoltată împreună cu compania britanică Red Bee, una dintre cele mai mari agenții de creație din Europa. Cu sediul în Londra, Red Bee a dezvoltat proiecte de branding pentru nume importante la nivel global de pe piața media și de entertainment: Discovery, Telemundo, BBC One, serialul The Crown, FC Barcelona, Top Gear, Dreamworks, UEFA, Disney.

Noua identitate este un nou pas în cadrul unui amplu proces care a început prin refacerea întregii redacții de știri a Antena 1 odată cu preluarea în întregime de către Antena Group a producției Observator și a presupus inclusiv mutarea într-un nou sediu. Toate acestea au reprezentat pași esențiali în dezvoltarea Observatorului urmând ca, încă din această primavără, să devină o platformă de news 360 de grade ce va include producții TV, on-line dar și aplicații.

Despre Alessandra Stoicescu

Cu o carieră de peste 25 de ani în mass-media, Alessandra Stoicescu este unul dintre cei mai experimentați, mai cunoscuți și mai apreciați jurnaliști din România. Timp de 16 ani s-a aflat la pupitrul Observatorului, având în același timp și rolul de Corespondent Special în cazul celor mai importante evenimente externe din acea perioadă: atentatele teroriste din 11 septembrie de la New York, criza economică din 2008, alegerile prezidențiale din SUA, moartea lui Michael Jackson. Începând cu anul 2010 a fost realizator și moderator Antena 3 pentru News Magazine, 100 de minute şi „Q&A”.

Alessandra este recunoscută și pentru implicarea ei în zona socială. De 10 ani conduce Fundația Mereu Aproape, fundație ce vine în sprijinul copiilor cu grave probleme de sănătate. În perioada aceasta a organizat de asemenea Teledonul Inundațiilor, în anul 2010, eveniment prin care Fundația MereuAproape a reușit să construiască 75 de case pentru familiile sinistraților și să le ofere acestora și alte ajutoare materiale. În 2015 a organizat Teledonul Colectiv, eveniment ce a adunat fonduri pentru a ajuta victimele incendiului de la Colectiv și pe familiile acestora. În 2019 este ambasadorul campaniei Ajut Eu, proiect ce își propune sã conecteze pe platforma www.ajuteu.ro dorinţele unor oameni, cu cei care le pot împlini, schimbând astfel destine.

În 2011 a înființat Intact Media Academy, școală de media ce își propune să contribuie la formarea viitoarelor generații de jurnaliși de televiziune, având ca bază de pornire experiența celor care fac această meserie în fiecare zi, unii de zeci de ani.

În 2012, Alessandra a început organizarea și moderarea forumurilor Intact Media Group, evenimente care au avut ca idee de bază realizarea unui dialog real între mediul de business și autorități. Ca o continuare firească a acestor forumuri, din 2016 a demarat un proiect menit să sprijine capitalul românesc: catalogul anual “Români care dezvoltă România”, primul catalog care a adus în atenţia publicului numele, activitatea şi performanţele celor mai puternici oameni de afaceri de la noi, personalităţi care, de-a lungul anilor, prin modul în care au activat, au avut o contribuţie esenţială în dezvoltarea mediului de afaceri şi în promovarea adevăratului capital românesc.

