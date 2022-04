Ai recunoscut-o? Acum este una dintre cele mai sexy artiste din România

Solista originară din Medgidia a publicat în urmă cu ceva timp o imagine cu ea din copilărie. Artista și-a ales drept nume de scenă o piesă a formației engleze Kaiser Chiefs.

A susținut primul ei concert într-un club din Germania, devenind prima artistă din România care s-a lansat în străinătate. Primul ei single, „Touch Me” (2010), s-a bucurat de succes în Turcia.

„Am avut o copilărie frumoasă, adevărată, am crescut pe stradă. Am genunchii marcați de copilărie, dar mă bucur de orice semn mic ce-mi aduce aminte de acea perioadă. Mi-aș dori să fiu copil din nou. Părinții și-au dorit să-și facă un viitor mai bun peste hotare, în Italia, și să-mi ofere mie ceva mai bun, astfel că eu am rămas în grija bunicii. Au plecat când eu eram mică, pe la grădiniță”, povestea artista în noiembrie 2021, în podcastul lui Damian Drăghici.

Ți-ai dat seama despre cine este vorba? Ultimul indiciu, cântăreața a participat recent în show-ul „Dancing on ice”.

Solista este nimeni alta decât Ruby.

„Mamaia Gherghina și-a dedicat viața și a pus multă dragoste în mine, a știut să fie și mamă, și tată. Am știut de frică, de respect, de dragoste, din partea familiei. Nu am resimțit niciun moment acest lucru ca o traumă, părinții au vrut să mă ia cu ei în Italia, dar mamaie a zis că Dumnezeu m-a trimis pe mine pentru ea ca un cadou, nu m-a lăsat! A fost o fire posesivă, cred că-i calc pe urme. Am învățat de la mamaie să fiu și bărbat, și femeie, sunt un caracter dominant. Ea a vrut mereu să fiu capul familiei. Am învățat să fiu loială și să trag cu casa!”, mai povestea Ruby anul trecut.