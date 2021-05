Agresoarea Cristinei Joia, condamnată cu suspendare pentru lovire și alte violențe

S-a dat verdictul în cazul agresoarei Cristinei Joia. Femeia care a lovit-o pe prezentatoarea emisiunii “Visuri la cheie”, în urmă cu șase luni, la ieșirea dintr-un supermarket din București, a fost condamnată la un an și trei luni de închisoare cu suspendare pentru lovire și alte violențe. În plus, agresoarea trebuie să-i plătească vedetei de la PRO TV 10.000 de euro daune morale.

„În baza art. 91 din Codul penal dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, pe durata unui termen de supraveghere de 2 ani şi 6 luni, termen stabilit în condiţiile art. 92 din Codul penal şi care va curge de la dată rămânerii definitive a prezenţei sentinţe. (…) Obligă inculpatul să achite suma de 10.000 de euro, în echivalent în RON la dată plăţii, către partea civilă (n.r. – Cristina Joia), reprezentând prejudiciu moral creat prin comiterea infracţiunii, precum şi suma de 7.989,21 de lei, reprezentând prejudiciu material creat prin comiterea infracţiunii”, se arată în decizia judecătorilor, potrivit adevărul.ro.

Amintim că în luna noiembrie a anului trecut, Cristina Joia a fost victima unei agresiuni în urma căreia a avut nevoie de o operație la nivelul nasului.

„M-am trezit cu un pumn în față. A fost incredibil de puternică, pe moment nu mi-am dat seama că avea ceva ascuțit la mână și am căzut. Mi-a țâșnit foarte mult sânge. Oamenii din jur se uitau, nimeni nu suna la poliție sau SMURD, ea a fugit, mi-era foarte rău deja. M-am îndreptat către magazin și o văd pe această femeie care iese din magazin și se îndreaptă către mașină, și am întrebat-o dacă e mașină ei și mi-a răspuns într-un limbaj foarte vulgar pe care nu-l pot reproduce că ce mă interesează pe mine. Am intrat în magazin și am lăsat-o înjurând. M-am apucat să fac cumpărături, puneam banane, eram cu spatele și când m-am întors m-am trezit cu un pumn în față”, declara, la scurt timp după incident, Cristina Joia.

Femeia care a atacat-o Cristina Joia a fost atunci identificată și reţinută de polițiști pentru 24 de ore, după mai bine de cinci ore de audieri și s-a apărat spunând că Joia i-ar fi rupt un ştergător de la maşină.

„- Ce s-a întâmplat?

– Mi-a rupt ştergătorul de la maşină.

– Asta a justificat să fiţi atât de violentă?

– Nu sunt violentă.

– De ce aţi lovit-o atât de puternic?

– Am lovit-o pur şi simplu. Nu atât de puternic. I-am dat un pumn într-adevăr.

– De ce ai lovit-o?

– Pentru că mi-a rupt ştergătorul de la maşină, m-a înjurat. M-a făcut ţigancă.

– Şi soluţia este să o loveşti?

– Nu, nu asta este soluţia”, a spus femeia, la moemntul respectiv, reporterilor care au aşteptat-o înainte de audieri.

