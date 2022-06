Adda, reacție în mediul online după ce Justin Bieber a publicat un videoclip în care are jumătate de față paralizată

Adda (30 de ani) și Justin Bieber (28 de ani) suferă de aceeași boală, borelioză, cunoscută și drept boala Lyme. Recent, în mediul online, solistul a publicat un videoclip în care are jumătate de față paralizată. Justin are sindromul Ramsay Hunt, care provoacă pareză facială parțială. Artistul a fost nevoit să-și întrerupă turneul Justice World Tour.

Deranjată de comentariile răutăcioase ale oamenilor la adresa solistului, Adda a reacționat în mediul online.

„Se numește «boala sărutului» în termeni populari pentru că se transmite prin fluide. Virusul EPSTEIN BARR îl luăm toți în copilărie de la mâini murdare și avem simptome «inofensive» care imită răceala. El se reactivează de mai multe ori pe parcursul vieții și provoacă de la tiroidita Hashimoto la cancer limfatic, boala Lyme, leucemii, paralizii, etc. Ar trebui să ne testăm anticorpii igm igg cel puțin de două ori pe an. Nu se poate trata, pentru că este virus, se poate doar menține în stare latentă în celule”, a scris artista la Insta Story.

Adda urmează în prezent un tratament agresiv pentru borelioză.

Inițial, solista a fost diagnosticată și tratată greșit.

„Mi s-au pus o mie de diagnostice. Am făcut analize peste analize și am fost tratată de alte afecțiuni. Când am aflat, la mine boala era spre a doua fază, am descoperit-o oarecum din timp. Aveam erupții, oboseală mare, nu puteam respira, edeme. Făceam alergii și nimeni nu știa de la ce e. Apoi au început celelalte simptome, paralizii, scăpam obiecte din mână, nu-mi mai puteam folosi mâinile, simțeam că ceva e în corpul meu, ceva care preia controlul”, a declarat artista pentru Playtech.

„Acum chiar mă simt bine. De Paște vom pleca la ai mei, la Târgu Mureș. Mai am cam două luni să iau acele pastile, apoi 18 luni să fac injecții. Bine că există tratament”, a mai spus solista.