Adda, despre dieta care a ajutat-o să slăbească și să elimine toxinele din organism

Adda (28 de ani) s-a confruntat cu diverse probleme de sănătate din cauza alimentației haotice. Din pricina stilului de viață nesănătos pe care l-a avut, artista ajunsese la o greutate de care nu era mulțumită și a fost nevoită să apeleze la ajutorul medicilor nutriționiști pentru remedierea problemei. Hrana nesănătoasă îi afecta și pielea, așa că vedeta a decis să țină o cură de detoxifiere timp de nouă luni, cură cu ajutorul căreia a reușit să dea jos și câteva kilograme.

Adda spune că dieta ei de detoxifiere este una personalizată, structurată conform nevoilor organismului ei.

„Eu am avut un stil de viață nesănătos. Trebuie să iau un tratament, este o dietă recomandată de specialiști. Nu este o dietă pe care o găsești pe internet. Este una personalizată cu scop medical. Este de la sine de înțeles că o să și slăbesc. Scopul era să îmi întăresc imunitatea și să scap de toxine”, a dezvăluit artista, pentru Antena Stars.

Chiar dacă se apropie sărbătorile de iarnă, Adda este mai determinată ca niciodată să nu se abată de la regimul pe care l-a început.

„Nu am voie lapte, nu am voie iaurturi vegetale. Mănânc și carne în cantități foarte mici și foarte slabă. 9 luni va dura procesul de detoxifiere. Stresul are un impact foarte puternic. Am dat 5 kilograme în 2 luni, iar acum după discuțiile cu nutriționistul, ar trebui la finalul dietei să am încă 6 kilograme în minus. Nu am cum să renunț, dacă mănânc ceva precum fasole verde, ciocolata care are foarte multă hestamină, mă umplu de erupții. Nu am voie nimic. La revedere cozonac, sarmale”, a adăugat Adda.

