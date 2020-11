Adda, schimbare radicală de look: „Am întinerit și am un vibe bun!”

Adda (28 ani) a decis că este momentul pentru o schimabre radicală de look. Artista a renunțat la părul lung și la blondul cu care și-a obișnuit fanii și a ales să se tundă și să se vopsească într-o nuanță atipică – cenușiu.

Adda a postat în mediul online câteva fotografii cu noul look și s-a declarat mulțuită de schimbare făcută.

„New me new bla bla! 😂 Adevaru’ e că-mi simt capul ușor, am întinerit 10 ani și am un vibe foarte bun! Sunt binevenite schimbările din când în când! ❤️”, a scris Adda în dreptul fotografiilor cu noua înfățișare.

VEZI GALERIA FOTO ( 6 )

Citește gratuit ediția de noiembrie a revistei Unica. O găsești AICI

Reacțiile fanilor la vederea pozelor nu au întârziat să apară, iar Adda a ținut să le mulțumească pentru mesajele primite, chair dacă nu toate dintre ele au conținut cuvinte apreciative la adresa artistei.

„Vă mulțumesc mult pentru susținere și pentru mesajele frumoase, înseamnă mult pentru mine! ❤️ Vă mulțumesc și pentru hate, înseamnă că vă deranjez și nu o să mă opresc din a face asta, din dragoste față de oamenii pentru care scriu, compun și cânt și pe care îi fac să zâmbească sau să râdă când îmi arăt și latura umană, nu doar artistică! Vă îmbrățișez pe toți! ❤️”, le-a transmis Adda fanilor.

Sursa foto – Facebook

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro