Adda, despre copilăria ei și pasiunea pentru muzică: „Am început să cânt la 11 luni”

Adda (29 de ani) este considerată una dintre cele mai bune voci din țara noastră, iar piesele ei s-au situat adesea în topurile muzicale din România. Artista a povestit că pasiunea ei pentru muzică a început încă de când era un bebeluș.

„Eu am știut de mică că vreau să cânt. Eu am început să cânt la 11 luni, când nu stăteam în picioare. De la 2,3 ani când puteam să vorbesc coerent, să înțeleg cuvintele bine, spuneam că o să fiu cântăreață, cea mai tare cântăreață din România.

Spuneam că o să mă iubească toată lumea, făceam concerte acasă, urcam pe birou, cântam la lipici, cântam la spray, cântam în oglindă”, a declarat artista în podcastul lui Radu Țibulcă de pe YouTube.

Își dorea atât de mult să cânte, încât într-o zi, în timp ce afla la bunici, și-a organizat propriul concert.

„Am luat un băț dintr-un copac, am înfipt un măr în el și acela era microfonul și am chemat toți copiii de pe stradă și le-am dat bomboane ca să mă vadă cântând. Eu voiam să cânt și abia așteptam momentul când o să fac performanță, să fac carieră din treaba asta”, a mai povestit ea.

Adda: „Eram mai profundă decât alți copii, scriam versuri”

Încă din clasele primare, Adda a început să scrie versuri. Artista a mărturisit că simțea nevoia să se exprime autentic, iar asta i-a creat probleme cu profesorii.

„Eu când eram mică eram mai profundă decât alți copii, scriam versuri, mă jucam și pe afară cu jucăriile sau cu păpușile, dar… Eram în clasa a treia sau a patra și scriam niște versuri de se uita și mama ciudat când le citea. M-am descurcat foarte bine la română, așa de bine încât mă certam și cu profesoara că nu eram de acord cu ea.

Ea aprecia, dar era programa care trebuia respectată, eu nu voiam să învăț un comentariu ca un papagal, voiam să citesc, să fac eu comentariul meu. Așa am făcut și la Bac, am luat 8, am fost depunctată. Că de ce am făcut eu ca mine… Eu am învățat cu o zi înainte de proba la română, cu o zi înainte de proba la istorie și cu o zi înainte de logică”, a dezvăluit cântăreața.

Sursă foto: Instagram