EXCLUSIV! Ce a spus actrița Ada Galeș despre Smiley, colegul ei de filmări: „A verbalizat una dintre cele mai intime credințe…”

Filmul „Odată pentru totdeauna” s-a filmat la sfârșitul verii anului 2020, potrivit Adei. „Am fost în deplasare la Timișoara și lângă Dunăre”, a zis ea. „A fost superb! Am avut impresia că nici nu exista pandemie. Am stat doar cu echipa și nu am avut niciun impediment”.

Când am întrebat-o cum a fost să lucreze pe platourile de filmare ale filmului „Odată pentru totdeauna” împreună cu Smiley, Ada ne-a povestit cu încântare: „Andrei (Smiley) este uluitor. Spun asta de fiecare dată când sunt întrebată cum a fost să filmez cu el. O să vedeți multe momente amuzante în film, iar eu vă las cu momentul care m-a emoționat cel mai tare”.

Momentul emoționant pentru Ada a fost unul din spatele camerelor: „Povesteam cu Andrei într-o zi și l-am întrebat cum îi e la filmări, vorbeam despre actorie și ce înseamnă să fii artist, nu interpret, și a verbalizat una dintre cele mai intime credințe de-ale mele: creativitatea e ceva ce se dezvoltă, creativitatea atrage creativitate după ea. Mi-a zis că el știe că îl va ajuta faptul că face filmul ăsta și în restul domeniilor în care activează”.

VEZI GALERIA FOTO VEZI GALERIA FOTO (1 / 5)

Citește și: Cadoul impresionant făcut de Smiley și Gina Pistol pentru micuța Josephine

Ada a jucat în mai multe producții românești de succes de-a lungul anilor și a devenit și antreprenoare. A fost la Imperiul Leilor, unde a obținuit o investiție de 88.000 de euro pentru brand-ul ei de lumânări de soia parfumate, We Are Phoenix. Tot ea a fondat și comunitatea online de promovare a femeilor „I Admire Women”, din pasiune pentru apărarea frumuseții interioare și exterioare a femeilor.

Despre toate acestea, dar nu numai, Ada ne-a vorbit într-un interviu exclusiv plin de farmec, pe care îl poți citi AICI.

Foto: Instagram