Actorul George Piștereanu s-a căsătorit în Las Vegas

George Piștereanu și iubita sa, Giorgiana (Gigi) Grassu, s-au căsătorit în Las Vegas. Actorul, în vârstă de 31 de ani, devenit celebru pentru interpretarea rolurilor principale în „Eu când vreau să fluier, fluier” și „Loverboy”, și-a legat în mod oficial destinul de iubita lui. Cei doi s-au căsătorit în Las Vegas în acest weekend și au postat în mediul online câteva fotografii de la frumosul eveniment.

George Piștereanu a fost până acum destul de rezervat cu viața sa amoroasă, dar acum și-a surprins în mod plăcut fanii, apărând în câteva poze, pe Instagram, în costum de ginere.

La ceremonie, actorul a îmbrăcat un costum format dintr-un sacou grena, pantaloni negri și papion. Mireasa, Gigi Grassu, a purtat o rochie albă, tip sirenă, accesorizată cu o pereche de cercei rotunzi, mari și cu un buchet de trandafiri albi.

Actuala sa soție, Gigi Grassu, este antrenoar personal de fitness și actriță. Gigi s-a născut în Statele Unite ale Americii, dar părinții ei sunt români.

Părinții mei sunt din București, România, mai exact mama născută în București, iar tata în Sinoe. M-am născut și am crescut în Los Angeles, California, dar am fost întotdeauna conectată cu România, deoarece, după ce am crescut aveam să o vizitez în vacanțele de vară și la nunțile ocazionale în familie. Am crescut într-o familie de imigranți români, care au fugit de comunism.

Tatăl meu a scăpat din România comunistă traversând frontiera iugoslavă, pe jos. Unchiul meu s-a ascuns pe o navă. Membrii familiei mele au venit în Statele Unite, cu nimic altceva, decât hainele care le purtau. Vărul meu a ajuns în NFL fiind singurul aromân din Ligă și cred că singurul american cu părinți români. Mama a învins lupta cu cancerul de sân de două ori. Suntem o familie de luptători și asta transmit și eu fetei mele și nepoților – a declarat Gigi într-un interviu pentru formashefitness.ro.