A renunțat la televiziune și s-a mutat în Statele Unite. Cu ce se ocupă acum Iulia Frățilă

Iulia Frățilă era una dintre cele mai apreciate vedete din România la mijlocul anilor ’90. Fostă Miss Constanţa în 993, frumoasa blondă a lucrat ca asistentă a lui Florin Călinescu la show-ul „Te uiți și câștigi”, apoi a fost co-prezentatoare a emisiunii Roata Norocului și prezentatoare a matinalului de la Prima TV.

Deși cariera ei în televiziune era înfloritoare, Iulia Frățilă a renunțat la tot atunci când a fost diagnosticată cu mastoză fribrochistică, o afecțiune benignă a sânilor ce determină apariția chisturilor mamare.

„Când am fost diagnosticată şi trebuia să mă hotărăsc la ce metodă de tratament să apelez, m-am tot gândit ce-ar trebui să schimb la viaţa mea. Şi am ajuns la concluzia că nu îmi acord timp mie deloc, astfel că am început să ies mai mult cu prietenii, să văd piese de teatru, să mă preocup de mine”, a declarat ea într-un interviu mai vechi.

Ce face Iulia Frățilă în Statele Unite

Iulia Frățilă și-a schimbat stilul de viață și împreună cu soţul ei, artistul plastic Radu Runcanu, s-a mutat în Spania şi apoi s-a stabilit în Statele Unite ale Americii, potrivit okmagazine.ro.

Acolo a început să lucreze la un centru pentru copii bolnavi de autism din Texas. Datorită masterului în psihologie pe care l-a obţinut în anul 1995 a devenit consultat ABA, o tehnică folosită în tratamentul copiilor diagnosticați cu autism.

„De 9 ani lucrez cu persoane cu tulburări din spectrul autismului în SUA. Ofer consiliere gratuită familiilor copiilor cu TSA pe durata crizei generate de COVID-19”, a scris aceasta în aprilie 2020 pe pagina de Facebook Romania Autism Project by Iulia Runcanu.

Sursă foto: Facebook