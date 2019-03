Simona Gherghe pleacă de la Acces Direct: „O să mă retrag puţin cât să…”

Simona Gherghe, în vârstă de 41 de ani, este nevoită să renunțe la emisiunea pe care o prezintă de ani de zile la Antena 1 și asta pentru că va intra în concediu de maternitate, fiind însărcinată cu cel de-al doilea copil: „Doar cel mai norocos câştigă telefonul, iar lunea viitoare viitorul prezentor „Acces Direct” va anunţa câştigătorul. Eu o să mă retrag puţin cât să nasc un pic”, – a spus Simona Gherghe la Antena 1.

Simona Gherghe va aduce pe lume un băiețel în luna mai a acestui an pe care-l va boteza cu numele Ioan, după tatăl său. Carismatica prezentatoare TV și soțul său, Răzvan Săndulescu, mai au o fetiță, pe nume Ana Georgia, în vârstă de aproape doi ani: „La Ana am intrat în concediu puţin mai repede decât ar fi trebuit pentru că într-adevăr mă simţeam foarte rău. Eu sarcina aceea am dus-o greu. Mi-am făcut injecţii în burtă de la prima zi până am născut. Singură mi le făceam, în fiecare seară. 8 luni şi un pic, cât am ţinut sarcina. Acum n-am nicio problemă. E în funcţie de cum să simt, dar acum mă simt bine”, – a declarat în trecut Simona Gherghe.

Simona Gherghe s-a căsătorit în vara trecută, în mare secret, cu alesul inimii sale, consultantul politic Răzvan Săndulescu. Cei doi au făcut cununia civilă în 2017, pe când Simona era însărcinată în opt luni.

Sursă foto: Arhivă