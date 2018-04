Școlile din Quebec au achiziționat bănci-biciclete pentru elevii hiperactivi

Mai multe școli din Montreal, Quebec, au achiziționat bănci-biciclete pentru a-i ajuta pe copiii hiperactivi să studieze mai mult. (Foto: captură Youtube)

Potrivit unui specialist în pedagogie curativă, copiii hiperactivi care simt nevoia să se miște în timpul orelor o pot face fără să își deranjeze colegii, pedalând în timpul orelor.

„Lucrez cu foarte mulți copii care suferă de deficit de atenție, așadar căutam o modalitate de a introduce ceva nou în sălile de clasă pentru a îi ajuta cu învățatul. Pedalatul mărește nivelul de oxigen care ajunge în creier și ajută la menținerea concentrării”, a afirmat profesorul Mario Leroux pentru Montreal Families.

Citește și: Un licean din Cluj a fost dat afară din școală din cauza părului ”indecent de lung”. Cum arată băiatul

Deși noile bănci se află în școli de puțin timp, Leroux susține că deja se vede o îmbunătățire.

Our Staff is also enjoying the bicycle desk! Movement breaks for ALL! 🚲🌟😊❤️ #Dante #DanteFun #DanteHealthyBodiesHealthyMinds #MovementBreaks #EMSB @englishmtl pic.twitter.com/A4w3fRF4TD

— Dante School (@DanteSchool) March 14, 2018