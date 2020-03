Tânăr de 21 de ani din Wuhan, vindecat de coronavirus: „Am fost prin iad și înapoi”

Un tânăr de 21 de ai din Wuhan care a suferit și s-a vindecat de COVID-19 a scris un articol pentru The Guardian în care a povestit despre dificultățile pe care i le-a adus boala, în pofida tinereții lui.

Tânărul nu știe de unde a luat virusul. A explicat că mereu mânca la același restaurant din apropierea școlii lui și ieșea foarte rar afară. Fiind frig afară, prefera să meargă direct acasă după ore.

În data de 21 ianuarie, tânărul încă suferea de dureri musculare și avea și febră moderată. Pentru că febra lui nu a scăzut, părinții l-au dus la spital.

„Când am ajuns, am văzut că spitalul era deja copleșit de pacienți. Când am văzut doctori în costume de protecție în viața reală pentru prima dată, ceva ce văzusem doar în documentarele despre SARS, am realizat că se petrecea ceva rău”, a zis el.

Aglomerația l-a făcut pe tânăr să aleagă să meargă în schimb la spitalul specializat în afecțiuni pulmonare din Wuhan, unde nu era niciun pacient când a ajuns. Doctorii i-au prescris mai multe medicamente, iar el a început tratamentul, neștiind încă adevărul: acela că era infectat cu noul coronavirus.

La puțin timp după, întregul Wuhan a fost închis, iar tatăl tânărului a hotărât să îl carantineze acasă.

Pe 25 ianuarie, tânărul a început să tușească. „Era o tuse foarte uscată cu puțină flegmă galbenă”, a explicat el. „Rezultatele au arătat că situația mea se înrăutățea, infecția răspândindu-se la ambii plămâni”. Doctorii i-au spus că este posibil să fie infectat cu noul coronavirus, dar că este nevoie de un comitet de experți pentru a decide dacă să fie sau nu testat. Următoarea zi, tânărul abia se putea ridica din pat, fiind cuprins de frisoane intense și o febră mare, de 39 de grade Celsius.

Spre seară însă, febra lui a scăzut.

„Am fost prin iad și înapoi. Acea perioadă din 21 ianuarie până pe 26 ianuarie a fost cea mai rea. Am tușit atât de tare încât mă dureau stomacul și spatele. Au fost unele dintre cele mai rele zile din viața mea. Atunci am realizat că am nevoie de puțin ajutor spiritual, altfel nu aveam să mă fac bine. Așa că am urmărit show-ul meu anime preferat și, văzând viețile normale, fericite [ale personajelor], m-am gândit că poate trebuie să îmi iau rămas bun de la această viață pentru totdeauna. Dar urmărind show-ul, [am văzut că] eroina a avut probleme în prima jumătate, dar la final a reușit să aibă succes în cariera ei”, a zis el.