Cele mai bune surse de antioxidanți pe care să le consumi în această vară

Antioxidanții sunt compuși care se găsesc în mod natural în fructe și legume. Rolul lor este de a proteja celulele corpului de efectele negative ale substanțelor prooxidative, adică radicalii liberi pe care corpul nostru îi produce în mod natural pentru a se proteja de agresiunea agenților exogeni (substanțe chimice, bacterii, virusuri, etc). Atunci când există un exces de substanțe oxidante, ele pot determina efecte negative, deci antioxidanții ajută organismul să îi neutralizeze și să îi elimine.

Pentru o stare de sănătate optimă, este important să menținem echilibrul între antioxidanți și oxidanți, pe care îl putem asigura mai ales prin alimentele pe care le includem în dieta zilnică. Un nivel ridicat de antioxidanți ajută, printre altele, la reducerea riscului de boli cronice, îmbunătățește funcția cognitivă, dar și aspectul pielii și al părului.

Iar cea mai la îndemână modalitate de a introduce antioxidanții în dietă este prin consumul alimentelor de sezon.

„Alimentele bogate în antioxidanți stimulează starea de bine. Vara este cea mai bună perioadă din an pentru a profita din plin de fructe și legume proaspete, de aromele și explozia de antioxidanți pe care le conțin. Consumate ca atare, în salate sau în sucuri naturale, toate furnizează organismului un cocktail de substanțe nutritive importante, energie și, în plus, au un aport caloric redus. Ne aflăm în plin sezon de vară, perioadă în care organismul are nevoie și de o hidratare corespunzătoare. Chiar și un pahar de bere poate reprezenta o sursă de antioxidanți naturali, datorită hameiului și orzului din compoziție, dar și o opțiune de hidratare în varianta sa fără alcool, având în vedere conținutul de peste 90% apă”, a spus dr. Corina Zugravu, Președintele Centrului de Studii despre Bere, Sănătate și Nutriție.

Așadar, data viitoare când mergeți la cumpărături, lăsați-vă ghidați de coloristică și alegeți fructe și legume proaspete din următoarele grupe de culori:

Negru și mov

Fructele de pădure precum afinele, zmeura neagră, murele, coacăzele, cireșele negre, dar și ceapa roșie, prunele, varza mov sau vinetele conțin antocianine, coloranți naturali solubili în apă, responsabili pentru culorile roșu, violet sau albastru ale fructelor și legumelor. Antocianinele au și proprietăți antioxidante, ce pot contribui la reducerea reacțiilor inflamatorii, la ameliorarea funcțiilor cognitive și prevenirea bolilor degenerative. În plus, fructele și legumele de culoare mov sunt bogate în vitamina C, fibre și minerale precum magneziu, potasiu, fier și calciu.

Roșu

Roșiile, pepenele verde și grepfrutul roșu sunt bogate în licopen, un fitonutrient considerat printre cei mai puternici antioxidanți. Acesta are efecte benefice pentru funcționarea inimii și a sistemului cardiovascular și stimulează sistemul imunitar. Sfecla roșie conține proteine, carbohidrați, dar și o serie de vitamine și minerale precum vitamina B9 (acid folic), mangan, potasiu, vitamina C și magneziu, iar betadina, cea care îi oferă culoarea, poate preveni oxidarea colesterolului rău (LDL), un factor de risc pentru dezvoltarea afecțiunilor cronice.

Zmeura roșie este o resursă extraordinară de vitamina C, o porție de 100 de grame asigurând aproape jumătate din necesarul zilnic. Căpșunele au un conținut redus de calorii (doar 32 kcal la o porție de 100g și peste 90% din compoziția lor este apa), au un efect anti-inflamator, cardioprotector și antioxidant, datorită cantităților însemnate de polifenoli.

Galben și portocaliu

Dovlecelul galben este sursă de luteină și zeaxanină, compuși cu efecte pozitive pentru sănătatea ochilor. Morcovul conține betacaroten și alphacaroten, substanțe pe care organismul uman nu le poate sintetiza, fiind necesar să le preia din surse vegetale. 88% din compoziția morcovului este reprezentată de apă, iar printre elementele nutriționale pe care le are se numără sodiul, carbohidrații, proteinele, fibrele și zaharurile. Cartoful dulce este bogat în antocianine, caroten și este sursă de carbohidrați, putând contribui la reglarea nivelului de zahăr din sânge.

Cerealele, în special orzul, reprezintă o sursă importantă de proteine, fibre și vitamine de tip B. Orzul este unul din antioxidanții care se regăsesc în bere, una dintre băuturile populare mai ales pe timpul verii, în special în varianta sa blondă, care în combinație cu restul ingredientelor îi oferă acesteia gust și aromă. Berea este o băutură fabricată din ingrediente 100% naturale (peste 90% apă, cereale, hamei, drojdie), iar un consum moderat (660 ml/zi pentru bărbați și 330 ml/zi pentru femei) poate stimula puterea antioxidantă a organismului, în special datorită hameiului și cerealelor. Atunci când sunt respectate cantitățile indicate de un consum moderat de bere și se urmează o dietă alimentară echilibrată, se observă efecte benefice asupra organismului, prin creșterea indicelui de apă din organism, dar și a masei musculare și chiar prin scăderea țesutului adipos.

Verde

Anghinare, sparanghel și broccoli sunt surse importante de glutation, un antioxidant natural benefic pentru eliminarea toxinelor de la nivelul ficatului. De asemenea, aceste legume verzi scad nivelul colesterolului din sânge și conțin o cantitate mică de calorii. Spanacul, varza kale și verdețurile sunt bogate în fitonutrienți, compușii naturali produși de plante, au proprietăți antioxidante benefice pentru vedere și sunt surse importante de vitamina K (asigură funcționarea sănătoasă a sistemului nervos și a funcției cerebrale), vitamina C (ajută la întărirea imunității), vitamina A (contribuie la sănătatea pielii și ține nivelul de colesterol sub control).

