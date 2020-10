Raed Arafat spune că numărul infectărilor COVID-19 ar fi mult mai mare decât cel raportat

Secretarul de stat Raed Arafat a declarat că numărul infectărilor COVID-19 la nivelul țării ar fi în realitate mult mai ridicat decât cel raportat.

„Aproximativ 5% din populația României a fost deja expusă virusului și a fost infectată, dar mulți nici măcar nu au știut de acest lucru”, a spus Raed Aradat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență.

România are o populație de 19,5 milioane de locuitori, potrivit Institutului Național de Statistică. Așadar, 5% din populație ar însemna 965.000 de persoane, după cum arată Libertatea.

Arafat a explicat că oamenii s-ar fi putut infecta fără să știe, confundând simptomele COVID-19 cu cele ale unei răceli simple: „Au crezut că este o răceală simplă, au crezut că doar curge nasul și au tușit un pic și că nu este o problemă, dar ei, de fapt, au fost infectați și probabil unii dintre ei i-au infectat pe alții”.

Tocmai din această cauză, Arafat a subliniat că respectarea regulilor de igienă este cu atât mai importantă pentru a preveni îmbolnăvirile: „Întotdeauna, cazurile testate pozitiv sunt mai puține decât cazurile generale, din cauza asta se impun reguli, cum ar fi cu restaurantele sau măștile. Dacă noi am fi siguri că cei pe care îi testăm sunt singurii care sunt pozitivi, nu am mai purta mască, nu am mai lua măsuri de prevenire, nu am mai lua măsuri de restricție în anumite zone”.

