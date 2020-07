Povestea unui pacient COVID-19 din Târgoviște: de la refuzul internării la aparatul de oxigen în trei zile

Un bărbat din Târgoviște infectat cu noul coronavirus a refuzat internarea în spital după primirea diagnosticului, pe motiv că se simțea bine. Trei zile mai târziu însă, a ajuns să respire cu ajutorul aparatelor.

Cristian Focșan are 43 de ani, este nefumător și a fost sportiv de performanță. Convins că avea toate șansele să treacă peste boală fără complicații, a ales să nu se interneze. Apoi a avut parte de două nopți de dureri puternice răspândite în tot corpul, așa că a decis să meargă la spital. Acolo, medicii l-au trecut pe supliment de oxigen.

El se află internat la Spitalul de Urgență din Târgoviște acum și a fost de acord să povesteascî experiența lui pentru Libertatea. “În urmă cu două săptămâni m-am simțit rău, aveam febră, frisoane”, a povestit Cristian Focșan. „Chiar joi m-a sunat DSP să îmi spună că testul este pozitiv și îmi recomandă să mă internez. Dar eu le-am spus că vreau să stau acasă, că mă simt bine. La acel moment lucrurile nu erau chiar așa rele, nu mai aveam febră puternică și nici tuse puternică. A treia zi, deci sâmbătă seara, a început să îmi fie rău, foarte rău, dureri de burtă, tuse puternică, la întoarcere chiar să alunec, să pic”.

Simptomele pacientului s-au înrăutățit extrem de repede, după cum chiar el a povestit: „A doua noapte, același lucru. Luni am avut episoade puternice de tuse, practic, nu puteam să mai stau pe scaun datorită durerilor de burtă, am decis să merg la spital, deși inițial refuzasem internarea. Am venit la spital, analizele nu erau ok, plămânii erau infiltrați, lucrurile stăteau destul de rău. Seara amețeam, eram confuz, mă țineam de pereți să ajung pe patul spitalului. De două zile mă simt mai bine, chiar mi-a zis medicul că am analize acceptabile”.

Întreaga experiență l-a convins pe bărbat că virusul afectează pe oricine, indiferent de vârstă – chiar la câteva saloane distanță de el fiind internați doi tineri de 25 de ani care abia se țin pe picioare, potrivit declarațiilor lui – și este important ca persoanele infectate să rămână sub supravegherea medicilor.

Foto:123rf.com

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro