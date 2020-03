Echipele de personal medical din Italia muncesc zi și noapte pentru a salva pacienții bolnavi de COVID-19 în stare critică și a-i menține departe de orice pericol pe cei care au forme moderate ale bolii.

Mai jos se află cele mai impresionante mesaje ale asistentelor medicale din Italia, care ne amintesc că în această perioadă trebuie să stăm cât mai mult acasă, pentru a încetini răspândirea virusului.

Alessia Bonari este asistentă medicală la un spital din Milano, Italia, și a postat pe profilul ei de Instagram o fotografie cutremurătoare, cu urmele lăsate de echipamentul de protecție, însoțită de un mesaj deosebit de puternic:

Angelica Coroiu este asistentă medicală stabilită în Italia de 16 ani, care lucrează într-un spital public universitar de 12 ani. Ea a postat pe pagina ei de Facebook un mesaj dur, dar care arată realitate epidemiei din Italia:

„Da…este o situatie nemaiîntâlnită până acum, greu de admis si puțin spus critică…Este greu de susținut in termeni de sacrificiu si de riscuri pentru sănătatea noastră si a celor din jurul nostru si de o încărcătura psihologică si emoțională greu de descris in cuvinte…Si in stare de necesitate s-au impus măsuri de necesitate:s-au închis diverse secții pentru a le destina exclusiv bolnavilor de Covid 19 iar personalul a fost evident redistribuit…s-au sistat intervențiile chirurgicale de elecție pentru a recupera ventilatoarele…s-au redeschis vechi secții de terapie intensiva (celelalte fiind deja ocupate in doar câteva zile)cu personal chemat de la pensie,s-au blocat concediile,s-au făcut angajări pe banda rulantă de personal care s-a laureat anticipat la foc automat…s-au angajat medici stagiari anestezisti si s-au achiziționat zeci de ventilatoare pentru că nu se acoperea necesarul de pacienți care necesitau ventilație mecanică…Au fost puși in carantină medici si asistenți care-au lucrat non stop zile si nopti la rând chiar si o săptămâna …si exemplele ar putea continua!



[…]. Se lucrează greu,in condiții de stress major ca să nu mai vorbim de necesitatea si obligativitatea utilizării dispozitivelor de protecție individuală care sunt deja foarte putine.Asa că ,,alegi” să nu bei si să nu mănânci ore întregi, de multe ori o tură întreagă pentru a nu avea necesitați fiziologice.Este trist s-auzi zilnic că sunt colegi (medici si asistenți ) infectați dintre care mulți izolati la domiciliu sau mai rău intubați si in condiții critice…E si mai trist s-auzi că mor zilnic persoane tinere fără patologii pregrese si nu doar bătrâni cu alte tare supraadăugate cum se spunea initial…