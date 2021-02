Lista cu noi simptome de COVID-19 se mărește. Ce au mai descoperit experții în sănătate

Un nou simptom de COVID-19 a fost observat de oamenii de știință. Este vorba despre “limba COVID” și se manifestă printr-un aspect neregulat al mucoasei ce acoperă limba sau prin apariția unui strat de culoare alb-gălbuie pe suprafața limbii, ce nu iese la periaj.

Citește gratuit ediția de februarie a revistei Unica. O găsești AICI

„Am strâns informații de la 4,5 milioane de oameni, din trei țări, care ne-au descris simptomele și am descoperit până acum peste 20 de simptome de COVID-19, între care unele rare, care nu au fost observate până acum”, a declarat cercetătorul Tim Spector, potrivit presei internaționale.

Experții în sănătate au explicat că simptomul acesta poate fi uneori asociat și cu iritații sau mâncărimi ale pielii. Din datele adunate de cercetători, s-a constatat că “limba COVID” apare după ce pacienții au avut deja simptomele clasice ale bolii.

@timspector Would this be a Covid tongue associated with the new strain? Also, as it was a household outbreak, some had rashes. Will we ever be able to know which strain we had? I have completed the symptom checker, including tendinitis above both knees which also featured pic.twitter.com/VuTnUTyPvj

— sue statham (@sue_statham) January 27, 2021