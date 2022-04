Fructele de acai. Cum se consumă și ce beneficii au!

Fructele de acai provin din regiunile exotice ale Amazonului, dar au devenit tot mai populare în Europa datorită proprietăților lor sănătoase. Fructele de acai seamănă foarte mult cu afinele de la noi, sunt negre și rotunde și pline de nutrienți valoroși!

Cuprins 1 Ce gust au fructele de acai

2 Boabele de acai – valori nutriționale

3 Beneficiile pentru sănătate

4 Contraindicații. Când nu trebuie consumate fructele de acai

Fructele de acai sunt boabele mici și negre ale unei specii de palmier care crește în regiunile calde și umede ale Amazonului. Fructele de acai sunt bogate în vitamine și săruri minerale, în antioxidanți, antocianine și polifenoli care au un rol important pentru imunitatea și rezistența organismului.

Consumate de mii de ani de triburile amazoniene, ele au început să fie tot mai apreciate în Occident datorită proprietăților terapeutice. Sunt recomandate atât pentru întărirea imunității, pentru inimă și circulație, dar și în dietele de slăbit, deoarece îți oferă tot necesarul de vitamine și săruri minerale pe care îl pierzi când slăbești rapid.

Ce gust au fructele de acai

Ciorchini de acai în palmier

Boabele de acai au un gust acrișor care aduce aminte de murele puțin coapte, cu o ușoară aromă de cacao. Aceste fructe exotice seamănă cu afinele, dar nu au un gust la fel de bun. Sunt mai acrișoare, au foarte multe semințe, dar foarte puțină pulpă.

Sunt boabe mai uscate, cu puțin suc, în schimb sunt foarte bogate în nutrienți și vitamine. Acai pot fi comparate din punct de vedere nutritiv cu afinele, cătina și fructele de pădure de pe meleagurile noastre.

Multe produse pentru dietă conțin pudră de acai. De asemenea, se consumă sucul de acai în dietele de slăbit. Dar ține cont de faptul că toate produsele de slăbit pe bază de acai provin din Asia sau din America de Sud, din state unde nu există reglementări foarte clare în industria produselor dietetice. Citește cu atenție eticheta și nu cumpăra orice pastile sau produse de slăbit doar pentru că ele conțin extract sau pulpă de acai.

Boabele de acai – valori nutriționale

Valoarea nutritivă și terapeutică a boabelor de acai este cunoscută din vremuri foarte vechi, dar în ultimele două secole palmierii de acai au început să fie cultivați pentru fructele lor în plantații extinse din Brazilia, Ecuador, Venezuela, Columbia, Guyana sau Trinidad Tobago.

Din 1990, fructele de acai au devenit tot mai populare în Europa și le putem cumpăra sub formă de fructe congelate, sub formă de piure congelat sau sub formă de pudră.

Citește cu atenție eticheta produsului din acai, deoarece unele produse precum piureul sau pudra pot conține zahăr adăugat și diverși conservanți.

Iată ce conține 100 gr de boabe de acai congelate

Calorii: 70

Grăsime: 5 gr

Grăsimi saturate: 1,5 gr

Carbohidrati: 4 gr

Zahăr: 2 gr

Fibra 2 gr

Vitamina A: 15% din DZR

Calciu: 2% din DZR

Fructele de acai mai conțin 19 aminoacizi esențiali, steroli, polifenoli și un procent mult mai mare de antioxidanți în comparație cu alte fructe similare. De asemenea, sunt bogate în fibre și grăsimi bune, folositoare pentru inimă și pentru creier.

Beneficiile pentru sănătate

Fructe coapte și pudră de acai

Fructele de acai sunt foarte apreciate pentru sănătate și reprezintă un stimulent puternic pentru imunitatea organismului. Ele ajută la prevenirea artritei, inflamației, disfuncției erectile, obezității, bolilor de inimă și colesterolului. Pot ajuta la scăderea în greutate, susțin imunitatea, mențin pielea sănătoase și părul frumos.

Iată cele mai importante beneficii pe care le au pentru sănătate

Stimulent pentru sistemul imunitar

Rol protector pentru inimă și circulație

Ajută la reducerea colesterolului rău

Protejează împotriva diabetului

Previn apariția tumorilor și cancerului

Stimulează arderea grăsimilor

Stimulează metabolismul

Ajută în dietele de slăbit

Ajută digestia și tratează diareea

Îmbunătățesc funcția cognitivă

Ajută în tratamentul inflamațiilor și al infecțiilor

Pot crește libidoul, fiind recunoscute drept ”viagra din pădurea amazoniană”

Contraindicații. Când nu trebuie consumate fructele de acai

Boabele de acai sunt indicate cu prudență persoanele care au alergie la polen și la anumite fructe precum căpșunele. Există riscul ridicat de a face alergie și la fructele palmierului acai.

Consumul exagerat de piure de acai poate declanșa dureri gastrice și diaree.

Suplimentele de slăbit sub formă de sucuri, capsule, cașete sau pudră pe bază de acai trebuie consumate cu prudență și verificate dacă au certificări europene.