Firma Lensa anunță că are două cazuri de COVID-19, după dezvăluirile din Libertatea. Ce măsuri s-au luat

Iată ce transmit reprezentanții firmei, ca urmare a anchetei apărută inițial în Libertatea.

„Dorim să afirmăm încă de la bun început că pentru noi, sănătatea și siguranța angajaților noștri, precum și a clienților care ne trec pragul reprezintă și au reprezentat dintotdeauna prioritatea noastră nr 1.

Așadar, în momentul de față, avem doi colegi confirmați cu COVID-19. Încă din primele momente în care am fost informați despre această situație, am luat o multitudine de măsuri suplimentare (față de cele standard luate până la acel moment) de protejare a sănătății angajaților și clienților noștri. În primul rând, am contactat Direcția de Sănătate Publică, instituție pe care am informat-o despre situația noastră.

Apoi, am implementat următoarele decizii:

Am achiziționat teste COVID certificate, pentru testarea tuturor colegilor după confirmarea celor 2 cazuri. Rezultatul tuturor persoanelor testate a fost negativ.

Am luat măsuri suplimentare de dezinfectare, în plus față de cele standard, folosite anterior.

Au fost folosite lămpi UV antibactericide profesionale pentru dezinfectarea locației.

Am impus dezinfectarea frecventă a suprafețelor de contact cu soluții de dezinfectare profesionale.

Verificarea temperaturii tuturor angajaților se face zilnic, la începerea programului. Dacă temperatura depășește 37,3 grade Celsius, angajatul respectiv este trimis acasă cu indicație de consultare a medicului de familie.

Verificarea temperaturii colegilor se face la fiecare 2 ore.

Fiecare angajat are obligativitatea de a-și schimba masca din 2 în 2 ore.

Fiecarui client i se oferă mască GRATUIT, dacă nu are.

Menționăm că încă dinaintea momentului apariției celor două cazuri, pe întreg parcursul funcționării magazinului, au fost respectate toate măsurile impuse de autorități. Ne-am asigurat că angajații și clienții noștri poartă măști. Interacțiunea fizică a fost redusă la minim (inclusiv prin demarcarea suprafețelor pentru păstrarea distanțării). Showroom-ul a fost dezinfectat zilnic cu igienizanți autorizați și am organizat accesul în incinta magazinului conform planogramei.

Totodată, dorim să menționăm că persoana citată în material, pe nume Mihai Popescu, este un fost angajat al Lensa, pe poziția de director de vânzări, al cărui soție încă mai face parte din echipa noastră. Dl Mihai Popescu a părăsit compania noastră în urmă cu circa 10 luni. Potrivit informațiilor noastre, în prezent, dumnealui colaborează cu cel puțin o altă companie aflată în competiție directă cu Lensa. Astfel, afirmațiile domnului Mihai Popescu despre noi sunt cel puțin tendențioase și considerăm că se poate vorbi despre un caz grav de conflict de interese în această situație.

La final, menționăm o dată în plus că, pentru noi, sănătatea și siguranța clienților și angajaților noștri reprezintă prioritatea noastră nr 1.”, au comunicat reprezentanții brandului.

