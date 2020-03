Alin Goga povestește că s-a întors în țară pe data de 2 martie, de la Stuttgart, Germania, acolo unde este cea mai mare comunitate de italieni din afara Italiei și a început să aibă dureri musculare, frisoane și febră 38 de grade, care a urcat până la 39, 2, urmată de tuse: „Vreau să vă spun sincer că, încă de când m-am întors din Germania am venit cu ideea că am coronavirus. Mi-a citit un prieten de-al meu din presa germană care relata de zona Stuttgart, ca fiind afectată de coronavirus. Am vrut să îmi scot asta din cap și am luat legătura cu medicul meu de familie, care a sunat la DSP București, iar de acolo i s-a spus că Germania nu este pe lista roșie și să îmi văd de treaba mea. Apoi, pe data de 3 martie am fost la spitalul Sanador, pentru analize medicale, iar pe data de 4 martie, la Spitalul Militar, unde am făcut o radiografie la picior în urma unei lovituri.” – spune pacientul Alin Goga.

De asemenea, acesta susține că a intrat în contact cu aproximativ 1000 de persoane în toată această perioadă: „Cam cu 1.000 de persoane. Nu a venit nimeni să mă întrebe cu cine am luat legătura și nimeni nu m-a întrebat pe unde am umblat. De asemenea, soția mea și copiii mei nu au fost anunțați, nu le-au fost recoltate analize. Nu le-a zis nimeni să nu iasă din casă. Eu cu ei am trăit câteva zile, după ce m-am întors. Eu am fost cel care azi, din spital, am luat legătura cu părinții colegilor de școală a copiilor mei și le-am spus ca am fost infectat cu Coronavirus. Mă așteptam ca autoritățile să se miște mai repede.”

Alin Goga este internat în prezent la Matei Balș, internarea fiind făcută la insistențele sale: „Am venit singur, pe data de 10 martie și le-am spus că nu mai plec acasă dacă nu mă internează și nu îmi fac analizele pentru coronavirus. Și s-a dovedit că sunt infectat. Cei de la Victor Babeș nici nu au vrut să mă interneze. Mi-au spus să plec acasă că mă vor anunța ei în legătură cu rezultatul analizelor. Să stau liniștit că în 14 zile îmi va trece. Acum mă bucur că nu mai tușesc.”

Cât despre tratamentul care i se administrează contra coronavirus, acesta a declarat: „Am luat doar paracetamol și nurofen. Asta am primit de la spital.” – a mai declarat pentru sursa citată Alin Goga.

