Cum știi că ai COVID-19 deși te-ai vaccinat. Cele cinci simptome principale

Este cunoscut faptul că vaccinul împotriva COVID-19 nu oferă imunitate, ci șanse mai mici de infectare și de dezvoltare a unei forme grave a bolii. De asemenea, riscul de deces în cazul persoanelor vaccinate este mai mic. Cu toate acestea, nimeni nu este ferit în totalitate de infecția cu SARS-CoV-2.

Un studiu realizat de experți de la Massachusetts General Hospital, Harvard T.H. Chan School of Public Health, Kingʼs College London și Stanford University of Medicine, arată care sunt cele cinci simptome principale pe care o persoană vaccinată trebuie să le urmărească pentru a-și da seama dacă are COVID-19.

Strănutul, unul dintre cele cinci simptome principale

Deși simptomele pot fi asemănătoare cu ale persoanelor nevaccinate, acestea au o durată mai scurtă și nu sunt atât de intense. Persoanele vaccinate „au făcut forme mai puțin severe și s-au însănătoșit mai repede”, au spus oamenii de știință, potrivit Libertatea.ro.

„Ciudat – am observat că persoanele vaccinate și depistate pozitiv cu COVID-19 raportau mai frecvent strănutul ca simptom, în comparație cu cei nevaccinați”, au mai scris aceștia.

„Dacă ai fost vaccinat și începi să strănuți fără motiv, trebuie să faci un test COVID”, au atras atenția cercetătorii.

Studiu mai arată că tusea persistentă a fost sesizată mai ales în cazul persoanelor nevaccinate sau a celor care au primit o singură doză de vaccin.

Printre simptomele de pe lista Centrului pentru Prevenirea și Controlul Bolilor se mai numără febră sau frisoane, tuse, oboseală, pierdere din nou a gustului sau mirosului, gât iritat.

Simptomele pot apărea între 2 și 14 zile după infectare și pot fi moderate sau severe. Persoanele care au făcut schema completă de vaccinare pot fi asimptomatice, dar în acest caz riscul să transmită virusul este mai mic.

Chiar dacă procentul de infectări în rândul persoanelor vaccinate a crescut, inclusiv în România, experții subliniază faptul că vaccinarea rămâne cea mai bună formă de protecție.

Acest lucru este demonstrat de situația din Marea Britanie. Deși există un număr foarte mare de cazuri noi raportate zilnic, pentru că rata de vaccinare este una crescută, numărul internărilor în spital şi rata de mortalitate este mult redusă.

Sursă foto: 123rf.com