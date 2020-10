O nouă criză în sănătate amenință omenirea în miezul pandemiei

Mai exact, bacteriile rezistente la antibiotice amenință să schimbe sistemul de sănătate așa cum îl știam. Aceste bacterii răspândesc bolile încet și sigur, nu deodată, asemenea virusului SARS-CoV-2.

Experții cred însă că bacteriile rezistente la antibiotice pot ajunge să fie o amenințare la fel de mare precum pandemia actuală, doar că nu la fel de repede. În Statele Unite ale Americii, trei milioane de americani se infectează cu o asemenea bacterie în decursul unui an. Dintre aceștia, aproximativ 35.000 mor, conform Centers for Disease Control and Prevention.

La nivel global, 700.000 de oameni mor din cauza infecțiilor cu bacterii rezistente la antibiotice într-un an, potrivit datelor furnizate de Organizația Mondială a Sănătății. Acest număr ar putea ajunge să fie zece milioane pe an în anul 2050.

De ce ne confruntăm cu această problemă? Pentru că doctorii prescriu (adeseori la insistența pacienților dezinformați, dar nu numai) antibiotice atunci când nu este cazul: cum ar fi în cazul răcelilor sau gripelor, care apar din cauza virusurilor, nu din cauza bacteriilor. Un alt motiv este folosirea în exces a antibioticelor asupra animalelor din crescătorii.

„Spre deosebire de COVID-19, care a apărut deodată și a explodat, criza super-bacteriilor tot fierbe de ceva timp”, a explicat Steffanie Strathdee, profesoară de medicină la Universitatea din California. „Deja este o pandemie. Deja este o criză globală, și se înrăutățește din cauza COVID”.

