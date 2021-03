Ai avut COVID-19 și acum nu mai respiri ca înainte? Iată ce poți face!

RestartiX Respirator este un Program gratuit de fizioterapie asistată online pentru îmbunătățirea capacității respiratorii, destinat pacienților afectați de COVID-19 sau BPOC (Bronhopneumopatia obstructivă cronică) și creat de fizioterapeutul Alexandru Ilie, co-fondator al Platformei de Educație și Prevenție în sănătate RestartiX.

Situația actuală ne-a schimbat tututor modul de a trăi și de a ne raporta la ceea ce este important. Centrul de fizioterapie asistată online RestartiX a apărut ca o urmare a imposibilității de a mai putea merge la cabinetele de fizioterapie clasice, cu scopul de a fi mai aproape de oamenii care au nevoie să își îmbunătățească sănătatea coloanei vertebrale din confortul casei lor prin programe de fizioterapie asistate online.

„Vrem ca acolo unde disfuncția respiratorie reprezintă un efect secundar post Covid, oamenii să reînvețe să respire așa cum respirau înainte de infectare”, se arată într-un comunicat de presă. „Astfel am decis să creăm programul RestartiX Respirator Online, un program de 30 zile gratuit de îmbunătățire a sistemului respirator, care să fie disponibil pentru toți cei care au fost afectați de acest virus”.

Expertul în fizioterapie și co-fondatorul RestartiX, Alexandru Ilie, a explicat care sunt beneficiile kinetoterapiei respiratorii pentru pacienții care au avut COVID-19, iar acum nu mai respiră cu aceeași ușurință de odinioară: „Kinetoterapia respiratorie este o metodă terapeutică bazată pe dovezi demonstrate științific, și susținute de specialiști în recuperare medicală, pneumologie și cardiologie. Programul RestartiX Respirator se adresează pacienţilor afectați de COVID-19, de alte afecțiuni bronhopulomare cu dispnee (greutate în respiraţie) sau simpla senzație de oboseală apărută după un efort minim”.

Beneficiile gimnasticii respiratorii pentru pacienții vindecați de COVID-19

Acest program a fost dezvoltat pe baza tuturor dovezilor științifice ce au dovedit că o serie de exerciții specifice pot îmbunătății musculatura implicată în procesul respirator și astfel capacitatea respiratorie să fie îmbunătățită.

Respirația este un proces ce implică peste 12 mușchi în mod direct care, odată cu instalarea unei afecțiuni pulmonare își scad capacitatea funcțională. Prin urmare Programul Respirator Online are ca scop să îmbunătățească capacitatea respiratorie antrenând musculatura implicată în procesul respirator.

Printre beneficiile pe care le oferă gimnastica respiratorie se numără și:

– Îmbunățirea circulației sângelui în organism;

– Creșterea capacitatății de efort a organismului;

– Reducerea durerilor de spate (lombare);

– Reducerea stărilor de depresie.

Ambasadorul programului RestartiX Respirator, Dr. Alin Popescu, medic primar în medicină sportivă, doctorand, de 19 ani membru al stafului medical al federației de Rugby, recomandă acest program pentru optimizarea respirației cu ajutorul Kinetoterapiei Respiratorii: „Fiind aproape de sportivii de performanță de aproape două decenii, am învățat cât de importantă este rezistența organismului la efort pentru atingerea performanțelor sportive. În plus de asta, am văzut cu ochii mei cum acest sistem respirator este într-o dinamică permanentă, în funcție de tipul de antrenament practicat, și cum o pauză de doar 7 zile poate să scadă rezistența organismului în mod vizibil. Fiecare persoană poate să-și îmbunătățească capacitatea respiratorie indiferent de faza în care se află, prin exerciții blânde și sigure dar cu un impact mare asupra funcției respiratorii. Odată realizate, întregul organism poate să funcționeaze cât mai aproape de fiziologia sa”.

Programul Respirator Online poate fi accesat gratuit aici.

