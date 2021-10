Zeci de românce se plâng de dereglări menstruale după ce s-au vindecat de COVID-19

Multe femei vindecate de COVID-19 susțin că suferă de cicluri menstruale anormale, dureri puternice și chiar lipsa ciclului menstrual.

Libertatea a vorbit cu mai multe femei care trec prin asta, dar și cu un medic specialist, pentru a descoperi care ar putea fi posibilele cauze din spatele acestei probleme, ținând cont că încă nu există o legătură demonstrată științific între aceste modificări și COVID-19.

Pe un grup de Facebook unde românii își împărtășesc experiențele legate de COVID-19 se găsesc mai multe mărturii ale femeilor care au avut menstruații neregulate, întârzieri ale ciclului, o coagulare neobișnuită a sângelui menstrual și o înrăutățire a sindromului premenstrual.

„Pentru mine, problemele menstruale post-COVID-19 au fost și sunt destul de urâte”, a explicat Alexandra, o tânără din București care s-a îmbolnăvit de COVID-19 în februarie, având nevoie de internare. „Problema este că mă tem să mai merg la medic, fiind atât de multe persoane infectate în continuare, așa că stau așa până trecem peste pandemie”.

Ea a amai adăugat: „Am 27 de ani, nu am avut niciodată probleme, am doi copii, totul a fost regulat până am făcut, în februarie, COVID. Am avut nevoie de internare, cu oxigen, menstruația a întârziat mai bine de două săptămâni, urmând zile de hemoragie cu dureri îngrozitoare și amețeli. De atunci, în fiecare lună e la fel, am întârzieri de o săptămână-două, dureri atât de puternice, încât mă țin la pat în primele trei zile, abundență și cheaguri. Între timp, am pierdut și o sarcină, în luna august”.

Probleme cu menstruația post-COVID-19 au apărut și în cazul Mariei: „Am avut COVID în august 2020. După vindecare, fluxul menstrual s-a modificat – este mult mai abundent. Înainte de COVID aveam o menstruație regulată, acum e neregulată, iar cea mai deranjantă modificare este faptul că înainte de această perioadă am dureri foarte mari de cap, inclusiv momente în care îmi pierd echilibrul (am și căzut de câteva ori), amețeală teribilă și o stare de rău generală. Asta se întâmplă în absolut fiecare lună, post-COVID. Medicul meu nu mi-a confirmat că ar avea legătură cu virusul, însă cert este că aceste schimbări au survenit după boală”.

Dr. Emin Mammadov, medic specialist endocrinolog, a povestit pentru Libertatea mai multe despre acest fenomen: „Multe femei se plâng de dereglările menstruale apărute după infecția cu virusul SARS-CoV-2. Ca să înțelegem de ce apar aceste modificări, trebuie să înțelegem mecanismele care reglează ciclul menstrual la femei. Aceste mecanisme sunt complexe și se reglează predominant din hipotalamus, un organ neuro-endocrin, o parte din creier, unde se adună toate informațiile și se reglează aproape toate funcțiile organismului. Hipotalamusul ne ajută să ne adaptăm la diferite situații, iar prioritatea pentru el este supraviețuirea. Pentru a supraviețui, avem nevoie de energie, iar sarcina înseamnă un consum mare de energie”.

„Să facem comparație”, a spus medicul. „Un telefon mobil încărcat complet merge fără probleme, are toate aplicațiile active. În momentul în care rezervele energetice scad (baterie descărcată), telefonul trece în mod de economisire a energiei, oprind unele aplicații care nu sunt strict necesare și au consum mare de energie. Ceva similar se întâmplă când noi (oamenii) trecem printr-o situație solicitantă, atât fizic, cât și psihic (poate fi un stres emoțional, un traumatism, o boală sau intervenție chirurgicală). În aceste momente, hipotalamusul blochează funcția de reproducere pentru a economisi energie și a supraviețui”.

Dr. Emin Mammadov a conchis: „Multe studente au avut o dereglare menstruală în sarcină. Este un exemplu clasic de adaptare a hipotalamusului. Alte exemple sunt la sportive de performanță, în anorexie nervoasă… și după o răceală mai puternică, mai ales dacă vorbim de pneumonie”.

