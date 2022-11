Cancerul pancreatic ar putea fi depistat cu până la trei ani mai devreme dacă oamenii și-ar verifica greutatea și glicemia în mod constant, spun experții.

An de an, cancerul pancreatic face peste 95.000 de victime în Europa și are o rată de mortalitate mare, speranța de viață, după aflarea diagnosticului, fiind mai mică de cinci luni.

Potrivit unui studiu elaborat la care au participat peste 40.000 de oameni, efectuat în Marea Britanie, cancerul pancreatic ar putea fi depistat cu trei ani mai devreme. Studiile au demonstrat că persoanele aflate în stadii incipiente ale acestui tip de cancer dezvoltă o glicemie anormal de mare și pierd în greutate.

Cercetătorii sunt de părere că dacă oamenii și-ar monitoriza greutatea și și-ar verifica glicemie în mod frecvent ar putea afla din timp dacă suferă de această boală.

Scăderea în greutate și creșterea nivelului zahărului din sânge sunt semnale de alarmă majore pentru cancerul pancreatic, care a ucis atât de mulți oameni, inclusiv celebrități internaționale precum actorii Patrick Swayze, Donna Reed, Alan Rikman, tenorul Luciano Pavarotti, cântăreața Aretha Franklin, cofondatorul și CEO-ul companiei Apple sau Steve Jobs.

În studiul efectuat, cercetătorii au comparat indicele de masă corporală (IMC) și nivelul glicemiei al unui număr de peste 8.000 de pacienți cu cancer pancreatic cu datele a 35.000 de persoane nediagnosticate cu cancer. Studiul s-a întins pe o perioadă de cinci ani.

Scăderea semnificativă a greutății și creșterea glicemiei sunt semne clare ce ar putea fi detectate cu ani buni înainte ca pacienților să li se pună un diagnostic de cancer pancreatic – a declarat Dr. Agnieszka Lemanska, coordonatorul studiului efectuat la Universitatea Surrey, din Marea Britanie, potrivit Daily Mail.

Sunt unul dintre cei 1% care a supraviețuit cancerului pancreatic. Am primit diagnosticul acum 10 ani. Și, din păcate, sunt foarte puțini în situația mea – a declarat Ali Stunt, directorul executiv al institutului Pancreatic Cancer Action și coautor al studiului.

În stadiile incipiente ale cancerului pancreatic, nivelul zahărului din sânge crește, deoarece organul afectat nu reușește să producă suficientă insulină, hormonul care ține sub control glicemia.

De asemenea, tumorile pot determina organismul să ardă mai multe calorii decât ar fi normal, ceea ce duce la o scădere rapidă în greutate.

În ciuda importanței indicelui masei corporale, mai mult de o treime dintre pacienții cu cancer nu au fost monitorizați din punctul de vedere al greutății în anul de dinaintea primirii diagnosticului.

Cercetătorii au mai spus că scăderea în greutate este un factor important de observat în cazul riscului apariției cancerului pancreatic mai ales în cazul persoanelor cu diabet, în timp ce creșterea glicemiei este mai mult legată de cancerul pancreatic în rândul persoanelor care nu suferă de diabet.

Cântăririle frecvente și verificarea nivelului de zahăr din sânge ar putea ajuta la diagnosticarea atât a diabetului zaharat, cât și a cancerului pancreatic, permițând pacienților cu cancer să fie duși de urgență pentru scanare și o eventuală intervenție chirurgicală care le poate salva viețile.

Foto – 123rf.com / Facebook