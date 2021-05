Tulburarea de stres post-COVID-19, o problemă pentru mulți oameni

În SUA, persoanele vaccinate nu mai trebuie să poarte mască nici în aer liber, nici în interior. În România, nu se mai poartă măști în aer liber din 15 mai. Mulți oameni încă aleg să poarte masca. Care este explicația?

Potrivit specialiștilor americani, este vorba despre tulburarea de stres post-COVID-19. „Trebuie să știm că există tulburarea de stres post-COVID-19, care se încadrează la PTSD”, a spus psihoterapeutul Sherry Amatenstein, din New York, conform Libertatea. „Am trăit mai mult de un an cu atât de multă teamă și incertitudine. Corpul tău nu știe ce să facă. Dintr-odată, ceea ce a fost interzis devine OK din nou, iar în interiorul nostru sunt cam amestecate lucrurile. Cum reacționezi?”.

Amatenstein a povestit că ea s-a vaccinat în februarie, dar abia recent a început să iasă mai des din casă, chiar ea confruntându-se cu acest stres post-COVID-19. „Tocmai am ieșit pentru prima oară la cină”, a povestit ea. „Am ieșit cu o prietenă, a fost ziua ei de naștere. Am fost foarte recunoscătoare și rămân pentru că mi-am făcut vaccinul, dar asta nu că viața mea s-a schimbat foarte mult față de lockdown și a revenit imediat la normal”.

„Unii oameni au făcut bilanțul a ceea ce este important pentru ei și al modului în care își duceau viața și au făcut planuri”, a mai zis Amatenstein. „Au schimbat locurile de muncă și relațiile și merg într-o direcție mai pozitivă – cel puțin asta este intenția lor”.

Medicul Vivian Pender, președinte al Asociației Americane de Psihiatrie, a spus că mulți oameni s-au confruntat în ultimul an cu sentimente de negare a virusului și de furie: „Cred că asta ni se întâmplă tuturor. Au existat pierderi pe mai multe planuri – unii și-au pierdut modul de viață, alții partenerii, joburile”. Tot ea a spus că va mai dura până ce toată lumea va accepta impactul general al pandemiei.

Foto: 123rf.com