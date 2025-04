Beneficiile siropului de ridiche neagră cu miere

Consumă ridiche neagră în sezonul rece și mai ales primăvara. Siropul de ridiche neagră cu miere este indicat în mod special pentru a combate virozele și infecțiile din sezonul rece, dar și astenia de primăvară.

Ridichea neagră este o adevărată sursă de energie pe timp de iarnă și este un adevărat aliment – medicament, care combate infecțiile bacteriene, virozele și gripele.

Siropul de ridiche neagră și miere este cel mai des folosit pentru a trata inflamația căilor respiratorii, având efecte antitusive și expectorante.

Ridichea neagră, cunoscută încă din Antichitate

Această legumă rădăcinoasă este ușor de recunoscut după forma rotundă și coaja neagră. În pofida aspectului, care nu este deloc apetisant, miezul ei este alb și are o aromă iubită de mulți consumatori, un parfum ușor iute, lemnos și dulceag în același timp.

Ridichea neagră sau ridichea de iarnă face parte din familia Brassicaceae și este înrudită curidichile roșii, cu varza, varza de Bruxelles, conopida și broccoli, dar și cu planta de muștar.

Ridichea neagră este apreciată și folosită în alimentație încă din Antichitate, după cum arată dovezile arheologice din Egiptul și Grecia antică. Ea poate avea tuberculi rotunzi sau alungiți, dar gustul și parfumul iute nu diferă în funcție de soi.

Este o legumă ușor de cultivat, care nu necesită tratamente specifice și care se apără singură de dăunători datorită gustului iute, ușor înțepător. Ridichea neagră se recoltează la finalul verii și se menține proaspătă de-a lungul iernii, dacă este depozitată corect, la întuneric, răcoare și ferită de îngheț.

Valorile nutriționale

Ridichea neagră este apreciată pentru aportul bogat de minerale precum magneziul, fosforul și potasiul, dar și pentru conținutul ridicat de vitamina C și vitamina K. Este o rădăcinoasă foarte valoroasă în medicina naturistă, deoarece poate combate carențele de minerale și infecțiile cu microbi și virusuri care atacă în special căile respiratorii și plămânii.

Iată ce valori nutriționale are o porție de 100 de grame de miez de ridiche neagră:

apa – 95,27 g;

proteine – 0,68 g;

grasimi – 0,1 g;

carbohidrati – 3.4 g;

fibre – 1.6 g;

zaharuri – 1.86 g;

calciu – 25 mg;

fier – 0.34 mg;

magneziu – 10 mg;

fosfor – 20 mg;

potasiu – 233 mg;

sodiu – 39 mg;

zinc – 0.28 mg;

cupru – 0.05 mg;

vitamina C – 14.8 mg;

vitamine din grupul B (B1 – 0.012 mg, B2 – 0.039 mg, B3- 0.254 mg, B6 – 0.071 mg, B9- 25 µg);

vitamina K – 1,3 µg.



În plus, ridichea neagra conține colină, un nutrient esențial pentru ficat și creier, luteină, o enzimă vitală pentru acuitatea vizuală, și acizi grași saturați.

Ridichea neagră și rolul ei pentru sănătatea organismului

Ridichea neagră și deopotrivă siropul de ridiche neagră cu miere reprezintă un tonic excelent și un tratament natural împotriva bacteriilor, infecțiilor și inflamațiilor. Ea ajută deopotrivă persoanele cu sensibilitate la viroze și infecții respiratorii în sezonul rece, cât și persoanele care suferă de astenie, anemie și carențe minerale.

Este adevărat că are un miros înțepător și un gust destul de iute, care nu este pe placul oricui, dar siropul de ridiche neagră cu miere este mai bine tolerat, inclusiv de către copii.

Iată ce rol joacă ridichea neagră în tratamentele naturiste

Benefică pentru ficat

Organ vital, ficatul beneficiază din plin de proprietățile pe care le are ridichea neagra. Aceasta conține multe vitamine (un complex de vitamine din grupul B, vitamina C) și minerale (calciu, magneziu, fier, zinc etc.), ce facilitează fluxul de bilă și mențin sănătatea hepatică. De asemenea, colina din ridiche este de mare ajutor pentru funcția hepatică.

Combate infecțiile respiratorii

O cură cu sirop de ridiche neagră cu miere și salate la care adaugi ridiche neagră în sezonul rece te ajută să capeți mai multă rezistență în fața virozelor și gripelor specifice.

Fluidizează secrețiile bronșice

Antioxidanții și sunstanțele volatile din ridiche au capacitatea de a fluidiza secrețiile bronșice și, prin aceasta, ameliorează sau vindecă tusea. Ridichea este excepțional de bogată în antioxidanți, unii dintre ei cu intens efect antiinflamator, iar aceste acțiuni combinate o fac benefică în raceală și gripă.

Ajută tiroida

Hiperfuncția tiroidiană poate fi compensată prin consumul de ridiche neagra. Un compus cu sulf (care dă și aroma specifică pe care o are rădăcina), numit raphanin, are un rol esențial în reglarea funcției tiroidiene.

Favorizează arderea grăsimilor

Întâlnim adesea ridichea neagră recomandată în dietele de slăbit. Prin compușii săi, ea participă activ la accelerarea circulației grăsimilor, prin activarea funcțiilor hepatice ce reglează nivelul colesterolului din sânge. Una din funcțiile ficatului este aceea de a descompune excesul de grăsimi înainte de a fi depus în țesuturile adipoase și pe pereții arterlor. Elementele nutritive active din ridiche intensifică această funcție hepatică.

Stimulează digestia

Consumată în salată sau sub formă de suc, ridichea neagră ameliorează aciditatea gastrică, curăță toxinele din tubul digestiv și stimulează sucul gastric care accelerează digestia.

Ajută rinichii

Siropul de ridiche neagră, inclusiv cel cu miere este un remediu natural împotriva pietrelor care se pot forma în rinichi sau în vezica biliară. Are efect diuretic și curăță rinichii de reziduuri, prin mobilizarea și stimularea eliminării naturale a nisipului renal.

Protejează inima și creierul

Ridichea este o sursă foarte bună de potasiu și magneziu. Aceste două minerale sunt necesare pentru a menține ritmul cardiac și echilibrul chimic cerebral, fiind și electroliți valoroși. Se poate spune că, datorită mineralelor, ridichea neagră ajută inima și creierul să funcționeze optim, în cazul unei diete sănătoase.

Cum se consumă siropul de ridiche neagră cu miere

Combinația de ridiche neagră cu miere este foarte ușor de făcut. Iată două rețete simple pe care merită să le încerci. Indiferent de modul de preparare, siropul se poate păstra la rece timp de 3 – 5 zile și se consumă de două ori pe zi, câte o linguriță, după mesele principale ale zilei.

Sirop din ridiche întreagă

Se spală bine ridichea neagră, eventual cu un burete curat, pentru a îndepărta orice urmă de nisip.

Se taie partea de sus a rădăcinei sub forma unui capac.

Se scobește interiorul cu o linguriță astfel încât pereții acesteia să rămână de 1 – 1,5 centimetri grosime, în functie de cât este de mare.

Se umple o treime din cavitate cu miere de albine (se poate și cu zahăr, dar este mult mai sănătos și eficient cu miere).

Se pune capacul de ridiche la loc și se lasă la rece, în frigider, aproximativ 12 ore.

În interiorul rădăcinii se va forma un sirop galben, cu un parfum intens, din care se administrează una-două lingurițe, de două-trei ori pe zi.

Sirop din cuburi de ridiche

Se spală bine ridichea, se curăță de coajă și se taie cubulețe de un deget.

Se pun cubulețele într-un castron înalt de sticlă sau din ceramică (nu din plastic).

Se toarnă miere de bună calitate peste cuburile de ridiche, astfel încât să le acoperi complet.

Se lasă la macerat, la rece, timp de 24 de ore.

Se strecoară siropul care rezultă din macerare și se consumă zilnic, câte 2 lingurițe pe zi, după mesele principale.

Beneficiile siropului de ridiche neagră cu miere

Siropul păstrează cea mai mare parte din proprietățile și beneficiile rădăcinei. Prin macerare în miere se adaugă și substanțele active benefice din aceasta. Chiar dacă se pierd fibrele și se pierd o parte din sărurile minerale pe care le conține ridichea, siropul de ridiche neagră cu miere rămâne un tonic excelent și un tratament naturist foarte eficient, cu beneficii mari.

Vindecă tusea

Acest sirop tratează infecțiile respiratorii, combate inflamația bronhiilor și este recomandat în caz de bronșită, tuse și afecțiuni pulmonare. Persoanele care se confruntă cu o tuse persistentă după gripă și viroze sau după boli ale plămânilor, pot lua sirop de ridiche neagră cu miere chiar din prima zi, iar accesele de tuse se vor rări în 24 de ore. Acest sirop va grăbi vindecarea și tusea dispare după 3 – 5 zile de tratament.

Stimulează digestia

Substanțele tonice din suc stimulează sucurile gastrice și grăbește digestia unor alimente grele precum carnea, ciupercile sau fasolea. Administrat la jumătate de oră după masă, acest suc accelerează digestia, combate depunerea grăsimilor și totodată ajută funcția hepatică.

Susține sistemul imunitar

Combinația de ridiche neagră și miere este un tonic excelent pentru sistemul imunitar. Cele două alimente combină cei mai importanți nutrienți și oferă organismului toate mineralele și vitaminele de care are nevoie pentru o imunitate puternică.

Siropul se administrează de 3 ori pe zi, timp de cel puțin 30 de zile, pentru a ajuta imunitatea și rezistența organismului.

Combate căderea părului

Sucul de ridiche poate combate pierderea firelor de păr. Fie consumat ca atare, fie aplicat la baza firelor de păr, sucul de ridiche activează rădăcinile firelor de păr și stimulează creșterea. În același timp, poate trata dermatita și mătreața, reglând cantitatea de sebum care îngrașă părul și irită scalpul.

Contraindicatii pentru siropul de ridiche neagră

Siropul de ridiche neagră cu miere este un remediu natural bine tolerat, dar poate avea câteva contraindicatii.

Alergie la miere sau ridiche: persoanele alergice la aceste ingrediente ar trebui să evite siropul.

Boli gastrointestinale: nu este recomandat în caz de gastrita, ulcer gastric sau duodenal, deoarece ridichea neagra poate stimula secreția de acid gastric.

Afecțiuni hepatice grave: deși ridichea neagra sustine ficatul, poate fi greu de tolerat pentru persoanele cu hepatită acută, ciroză sau alte boli grave ale ficatului.

Diabet: persoanele cu diabet trebuie să consulte medicul înainte de a consuma siropul de ridiche neagră cu miere.

