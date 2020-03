Ana Măiță are un mesaj pentru gravide care se tem să meargă la spital: “Este o decizie de viață și de moarte”

Ana Măiță, membră fondatoare a SAMAS, Asociația de Sănătate pentru Mame și Sugari, vine în întâmpinarea femeilor însărcinate și a proaspetelor mame, îngrijorate de răspândirea infecției cu noul coronavirus inclusiv în spitale și maternități. Vă amintim că, în 2010, Ana Măiță a stârnit numeroase controverse decizând să-și spună public povestea celor două nașteri la domiciliu, mărturisire care a a apărut atunci în exclusivitate în revista Unica, însoțită de fotografii din timpul nașterilor. Iată ce declară Ana în contextul actual pentru Unica.

Consiliere gratuită pentru menținerea lactației

“Zilele aceastea, când vedem că spitalele românești cad pe capete în fața infecției cu COVID-19 este firesc ca femeile care așteaptă un copil să fie foarte speriate și confuze în legătură cu nașterea. O veste bună e că știm, până în acest moment, că infecția cu Sars-Cov-19 nu trece prin placentă de la mamă la făt și nici nu a dat complicații grave la gravidă. O altă veste bună este că medicamentele care s-au dovenit eficiente în tratarea infecției coronavirale pot fi folosite în siguranță și în timpul sarcinii. Dar știm și că, în cazul gravidelor care sunt infectate cu coronavirus la momentul nașterii, este totuși necesară separarea mamei de nou-născut timp de 14 zile, până la negativarea testului mamei, pentru că da, mama își poate infecta nou-născutul după naștere. Nici alăptarea nou-născutului nu este recomandată pentru a preveni infectarea lui, dar este important ca mama să se mulgă atâta timp cât stă în carantină, ca sa nu piardă lactația. Alăptarea se poate iniția chiar și la 2-3 săptămâni după naștere, cu ajutorul unui consilier de alăptare și cu condiția ca mama să nu fi pierdut lactația. Asociația SAMAS, pe care o reprezint, acordă gratuit acest tip de consiliere pentru menținerea lactației în timpul izolării și de inițiere a alăptării bebelușului, după finalizarea perioadei de izolare.

Gravidele sunt speriate de nașterea în spital

Cu toate acestea, momentul nașterii în spital este cel care le sperie cel mai tare pe gravide. Le este teamă, pe bună dreptate, de infectarea cu coronavirus chiar în spital. Vedem situația dintr-una din cele mai mari maternități private din România, unde o gravidă infectată a născut și a stat internată mai mult de o săptămână, infectând alte mame, bebeluși și personal medical și cauzând închiderea și carantinarea întregii maternități. În acest context, unele gravide se gândesc să nască acasă pentru a evita riscul infectării.

Ca femeie care mi-am născut ambii copii acasă, acum mai bine de 10 ani, pot să vorbesc despre asta în cunoștință de cauză și să vă spun de la bun început să vă gândiți foarte bine. Vă explic de ce. Eu am luat această decizie la vremea respectivă pentru a trage un semnal de alarmă. Condițiile degradante, din punct de vedere uman, și desuete, din punct de vedere medical, în care nășteau româncele chiar și în spitale de top din București m-au revoltat. Protocoalele medicale învechite, practicate orbește de medici care refuzau să își actualizeze practica medicală și să o alinieze recomandărilor moderne, dublate de aroganța specifică unor șefi de secție în raport cu femeile venite să nască, m-au indignat pe mine atât de tare încât am decis să nasc acasă. Decizia am luat-o destul de devreme în sarcină.

Lipsa cadrului legal profesional pentru asistarea nașterii la domiciliu i-a împiedicat să îmi vină în ajutor chiar și pe medicii sau moașele care doreau să mă asiste acasă. Așa că eu am născut doi copii acasă, singură și fără niciun ajutor medical. Eram pregătită, eram sănătoasă tun, aveam o sarcină îndeaproape monitorizată și absolut normală și da, am avut și un dram de noroc, așa că am născut ambii copii extrem de ușor și fără nicio problemă.

Ce aș putea să le spun azi gravidelor care se gândesc să nască acasă de teamă să nu meargă la spital? Le-aș spune că le înțeleg perfect. Le-aș spune însă că asta nu este o decizie pe care să o iei în pripă, de frică. Este o decizie de viață și de moarte. Le-aș spune că dacă ele au dorit să nască în spital înainte de COVID-19, probabil cel mai bine este să meargă să nască la spital și acum. Le-aș spune că, deși statistic vorbind, riscul de a avea complicații la naștere este mult mai scăzut decât riscul de a te infecta acum cu COVID-19 în maternitate, trebuie să știe că la naștere complicațiile pot fi catastrofale atât pentru mamă, cât și pentru făt, pe când infecția coronavirală nu cauzează decât în foarte mică măsură complicații atât grave (repet, din ceea ce știm până acum). Le-aș spune deci că sfatul meu, de mamă care am născut la domiciliu, este să cântărească foarte bine lucrurile, să discute cu partenerul și tatăl copilului lor, să vorbească cu medicul lor și să ia decizia aceea cu ale cărei consecințe, oricât de grave, pot trăi mai departe, fără să arunce vina pe altcineva. Eu așa am luat această decizie.”

