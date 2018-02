Rona Hartner, subiect de scandal. S-a spus despre ea că a fost amanta președintelui Emil Constantinescu

De când a devenit cunoscută, Rona Harter, actualmente participantă la reality-show-ul “Ferma vedetelor”, a avut parte și numeroase situații conflictuale, așa cum se vede și acum, la televizor. De exemplu, în anii ’90, s-a spus despre ea că a fost amanta președintelui Emil Constantinescu. Iată ce declara, în urmă cu 15 ani, pentru revista Unica, actrița Rona Hartner referitor la zvonurile care circulau pe seama ei.

“Odată cu Revoluția, în idealismul meu, mi-am zis că nu mai există nicio pilă în România, că gata, e loc și pentru mine aici. Am participat la toate manifestațiile posibile și imposibile, normal că am fost și la Revoluție. Abia după aceea am realizat că nu s-a schimbat mare lucru.

Până în 1996, am fost mitingistă. Firește că am votat cu Cheia (simbolul Convenție Democratice, fostă coaliție a partidelor de dreapta în anii ‘90 – n.r.). Nu pentru că aveam convingeri politice foarte clare, ci pentru că uram din tot sufletul comunismul. Am participat la campania electorală a Convenției cântând în diverse orașe din țară. Erau mii de oameni care veneau să mă asculte și mă aplaudau frenetic. Trebuia chiar să iasă și un disc, în colaborare cu Cristian Pațurcă.

Rona Hartner a cântat și pentru Bill Clinton

Am cântat și pentru Bill Clinton, am cântat și pentru Constantinescu. N-am fost amanta lui, dar l-am susținut în concertele mele, din partea Convenției. Pe Constantinescu doar l-am votat. Fără să-mi treacă prin cap că, mai târziu, femei psihopate și extremiști nebuni o să mă acuze că i-am fost amantă. Am suferit enorm, pentru că în meseria mea contează foarte mult imaginea. Dar cine se poate pune cu mintea unor nebuni?

Sursa foto: Viva!

Citește și: Rona Hartner, criticată dur la Ferma Vedetelor.

Diana Dumitrescu, eliminată de la “Ferma Vedetelor”, însă nu va pleca acasă. Iată de ce!