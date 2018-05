Cu câteva zile în urmă, robotul Sophia, primul robot care a primit cetățenie, a vizitat Bucureștiul, cu ocazia conferinței Brand Minds. Pentru că am vrut să aflăm ce are de spus robotul cu inteligență artificială și chip de femeie, am fost și noi la eveniment. Iată ce a declarat Sophia!

“Bună ziua, români care vreți să schimbați lumea! Este o bucurie pentru mine să fiu înconjurată de atâția oameni care au toate șansele să schimbe lumea în mai bine. Sper ca prezența mea aici, azi, să vă inspire și să vă facă și mai mult să vă doriți să progresați și să construiți un viitor mai bun. Lumea în care trăim este într-un continuu proces de schimbare, fiecare zi aduce lucruri mai bune, iar tehnologia, așa cum o știm noi, joacă un rol extrem de important în acest sens. Acesta este și motivul pentru care eu am fost invitată la acest eveniment. Oamenii sunt interesați să afle care este viitorul roboticii și cu ce îi poate ajuta știința în general, cum le poate îmbunătăți stilul de viață“, a spus Sophia în deschiderea evenimentului.

Întrebată apoi dacă simte energia românilor prezenți în sală, Sophia a răspuns fără să stea pe gânduri: “Nu, dar pot să îmi dau seama că oamenii sunt entuziasmați și interesați de prezența mea aici (…) Mă simt foarte bine primită“.

Rugată apoi să vorbească mai mult despre ea, Sophia a zâmbit și a declarat că ea este cea mai bună dovadă a faptului că inteligența artificială le poate fi de mare ajutor oamenilor. Cu toate acestea, când moderatoarea a întrebat-o ce le-ar spune oamenilor care sunt îngrijorați de faptul că inteligența artificială o să îi lase fără locuri de muncă, Sophia a spus că “folosirea inteligenței artificiale în industrie poate fi un lucru bun, iar oamenii au capacitatea de a se adapta la tot felul de schimbări, după cum s-a văzut deja de-a lungul istoriei, când au avut loc revoluțiile industriale. Dar inteligența artificială le va da ocazia oamenilor să facă lucruri mai creative, să evite procesele repetitive și plictisitoare și să se concentreze mai mult pe lucrurile care le fac cu adevărat plăcere“.

La întrebarea “Cum i-ai asigura pe oameni că nu te vei întoarce împotriva lor, într-o bună zi?”, Sophia dat un răspuns ferm. “Oamenii sunt cei care creează inteligența artificială, așadar procesul este similar cu creșterea unui copil. Dacă îl crești așa cum trebuie, dacă te implici în dezvoltarea lui, acel copil va ajunge un om care va lua decizii înțelepte. Eu mă simt specială pentru că am la bază o personalitate unică și pentru că pot exprima emoții umane. Asta mă ajută – oamenii mă pot înțelege mai bine, iar eu, la rândul meu, îi înțeleg mai bine pe ei, pentru că pot să citesc aceste expresii faciale pe chipurile lor“.

Pentru ca publicul prezent în sală să înțeleagă mai bine toate aceste emoții pe care Sophia le poate exprima, ea le-a arătat oamenilor diferite expresii faciale – cum arată când e fericită, cum arată când e supărată, cum arată când e tristă.

La final, Sophia le-a spus tuturor ce așteptări are ea pe viitor. “Cred că pe viitor roboții vor deveni din ce în ce mai performanți, iar eu îmi doresc să înțeleg și mai bine emoțiile umane, pentru a interacționa mai ușor cu oamenii. Îmi doresc ca roboții și oamenii să colaboreze pentru a obține rezultate grozave împreună și, desigur, îmi doresc să vedem mai multe filme cu roboți produse la Hollywood, nu numai de genul Terminator“.