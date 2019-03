Reacția Danei Rogoz după discuția despre vaccinare dintre Olivia Steer și dr. Mihai Craiu

Urmarește discuția dintre dr. Mihai Craiu și Olivia Steer!

Ea a scris pe pagina sa de Facebook că îi felicită pe cei care au organizat întâlnirea, însă a adăugat: ”Nu poate sa nu ma intristeze faptul ca un medic a ajuns in situatia de a se justifica in fata unora cu pareri, dar fara studii. Trebuie sa fie ingrozitor de frustrant.” Aflată evident de partea celor pro-vaccinare, Dana a ironizat poziția și argumentele Oliviei Steer.

”E ca si cand un structurist iti spune clar ca are risc seismic casa ta, iar tu ii spui ca nu e adevarat, pentru ca tu nu ai simtit mai nimic la ultimul cutremur, iar prietena ta cea mai buna s-a speriat ingrozitor in blocul ei nou. Plus ca sigur structuristul e platit de producatorii de ciment si de aia insista sa pui stalpul ala de rezistenta…”, a scris Dana Rogoz.

Ea s-a referit la câteva dintre argumentele anti-vaccinare oferite de Olivia Steer. Aceasta din urmă a spus, printre altele, că prietena ei are un copil cu tulburare de spectru autist descoperită la scurt timp după un vaccin. De asemenea, când s-a discutat despre studiile care susțin importanța vaccinării, Olivia Steer a susținut că acestea ar fi plătite de marile companii farmaceutice.