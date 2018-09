Bucureşti, 6 septembrie, 2018: Peste câtevazile o mare surpriză îi va aştepta pe elevii clasei pregătitoare de la Şcoala Gimnazială din satul Raşi.P&G, compania care are în portofoliu mărciprecum Always, Ariel, Fairy, Gillette, Oral-B, Pampers sau Pantene, le-a transformat clasa într-un spaţiu total nou. Datorită implicării designerului Adela Pârvu şi sprijinului Crucii Roşii Române, locul a fost complet renovat şi redecorat pentru a răspunde cât mai bine nevoilor copiilor cu vârsta de 5-6 ani. Elevii care vor intra pentru prima dată la şcoală vor beneficia de un spaţiu conceput să încurajeze cunoaşterea prin joacă şi învăţare – ambele importante la această vârstă. Clasa are în dotare echipament multimedia, dar şi jucării, toate pregătite să stimuleze curiozitatea celor mai mici elevi din şcoală într-o atmosferă relaxantă, ca acasă.

Prin această iniţiativă, P&G lansează noul program intitulat „O sală de clasă ca acasă” prin care îşi propune să îmbunătăţească viaţa românilor transformând sălile de clasă în spaţii sigure, prietenoase şi inspiraţionale, oferind, prin urmare, un mediu adecvat pentru învăţare. Şcolile beneficiare din Program sunt selectate cu ajutorul ONG-urilor active în zonă, aşa cum este Crucea Roşie Română.

„Când înveţi într-un mediu frumos, trăieşti frumosul şi-l vei propaga mai departe în familie, în comunitate, în societate, în viaţa de zi cu zi. Sunt încântatăcă există companii precum P&G care, dincolo de produse dedicate familiei, se gândesc la educaţie şi investesc în proiecte cu un impact major, aşa cum sunt sălile de clasă. Când copiii vin cu plăcere la şcoală, înţeleg educaţia ca fiind benefică, un loc unde sunt primiţi ca acasă, un loc unde profesorii pot deveni modele şi formatori”, a spus Adela Pârvu.

“Brandurile noastre au întotdeauna misiunea de a fi o forţă a BINELUi şi o forţă a CREŞTERII. De aceea, suntem alături de comunităţile locale nu doar prin îmbunătăţirea vieţii lor, acasă, prin produsele noastre inovatoare, dar şioferindu-le tot ce e mai bun copiilor lor, în cea de-a doua casă, şcoala”, a spus George Carpov, Company Communication Manager.

