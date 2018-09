În stilul de viață al românilor, prevenția este încă un subiect tabu, astfel că dentistul capătă imaginea Zânei Măseluță v.18, care în loc de bagheta fermecată folosește instrumente de tortură. Lasând gluma la o parte, frica de dentist îi determină pe mulți români să ajungă la medicul stomatolog în ultima clipă, când leacurile băbești nu își mai fac efectul. Ți-am pregătit o serie de întrebări la care, dacă răspunzi cu DA, înseamnă că trebuie să mergi urgent la dentist.

Observi o schimbare a coloritului gingiilor? Gingiile roșii sunt semnul unei inflamații. În mod normal, gingiile sănătoase au culoarea roz pal și nu sunt sensibile la atingere.

Ai o respirație neplăcută care persistă? Numită și halenă (halitoză), respirația neplăcută poate fi dată fie de o rană care sângerează la nivelul cavității bucale prin oxidarea sângelui, fie din cauza stomacului.

Ai observat modificări în stabilitatea și aspectul unor lucrări dentare? Acesta este un semnal de alarmă pentru o vizită urgentă la medicul dentist. Rădăcinile dinților sunt afectate, motiv pentru care pot apărea și o serie de sensibilități la nivelul dinților. De asemena, patrunderea bacteriilor trebuie oprită.

Ai ulcerații la nivelul gurii? In literatura de specialitate, aceste ulcerații apar la nivelul membranei mucoase, având cauze diferite, de la o igienă precară, la un periaj agresiv, candidoza sau chiar cancerul la nivel bucal. Sunt recomandate o serie de investigații precum teste de sânge, biopsia pielii, dar și examinarea fizică, înainte de toate. În cazul în care nu trec de la sine, este cazul să apelezi la un medic.

Ți-au aparut pete albe pe smalțul dinților? Acest indiciu face referire la demineralizarea osoasă sau decalcifiere. Netratate, aceste pete albe atacă smalțul dinților și favorizeaza formarea cariilor. Consumul de alimente acide, a alimentelor care conțin zahăr, dar și pastele de dinți cu concentrație mare de fluor erodează smalțul dinților. De asemenea, petele albe pe dinți pot fi un indiciu al unei intoleranțe alimentare, cum ar fi boala celiacă sau intoleranța la gluten, aceasta fiind însoțită și de senzația de gură uscată. Pentru cei care poarta aparate dentare, petele pe dinți pot aparea în lipsa unei igiene bune.

Prezinți o sensibilitate dentară la băuturi reci sau fierbinți? De obicei este resimțită ca o durere scurtă și intensă și este cea mai comună afecțiune dentară întălnită, dar care pe termen lung poate dezvolta afecțiuni grave. Un dinte afectat de carie poate fi sensibil la diferențele de temperatura, acestea fiind resimțite la nivelul dentinei, care transmite mai departe impulsul către nerv rezultând durerea.

Ai sângerări când te speli pe dinți? Numită și parodontită, această afecțiune nu numai că sensibilizeaza dantura, ci vine la pachet și cu o respirație urât mirositoare. Gingiile sănătoase sunt ferme și lipite de dinți.În lipsa unui control stomatologic de specialitate, parodontita se transforma în parodontoză care se manifestă prin gingii umflate și roșii, mobilitate la nivelul danturii și chiar pungi de puroi la baza dintelui. Anemia, diabetul, lipsa vitaminei D, a calciului, nutriția incorectă pot fi doar cateva cauze ale sângerării gingiilor. O buna igienă a danturii presupune periaj de 3 ori pe zi, incluzând folosirea aței și apei de gură.

S-a distanțat gingia față de molarii de minte? Orice leziune la nivelul tegumentului este ca o invitatie VIP pentru bacterii invitandu-le să ocupe cele mai ”bune” locuri la nivelul dintelui. Locurile sunt greu accesibile cu periuța de dinți, astfel că acestea își pot dezvolta o adevărată colonie și pot ataca dintele, influențăndu-i stabilitea. Mergi la medic urgent și folosește ața dentară și o apă de gură pentru a îndeparta placa bacteriană.

Te confrunți deja cu pierderea dinților? Dinții nu cad cu una, cu două, având cauze bine definite. Sănătatea dinților gravitează în jurul igienei, încă din copilărie astfel că, de la igienă precară la boala parodontală nu este decât o chestiune de timp. Demineralizare osoasă poate fi o altă cauză a căderii dinților. Este unanim acceptat și faptul că alcoolul și fumatul conduc către creșterea riscului de dezvoltare a afecțiunilor gingivale. De asemenea, pe langa efectul nociv asupra ficatului, anticonceptionalele orale pot avea efecte adverse la nivelul danturii.

Te confrunți cu creșterea gingiilor peste dinți? Organismul este programat să se apere singur în cazul în care identifică un element care pune în pericol sănătatea. Astfel, pentru a proteja dintele, gingia tinde să crească mai mult în prezența unei inflamații. Totodată există și posibilitatea unei reacții alergice la medicamentele pentru inimă, iar acest aspect se poate regla din dozaj. Discută cu medicul curant.

Dacă la majoritatea întrebărilor ai răspuns cu DA, este cazul să te gândești serios la sănătatea ta pe termen lung. Nu lăsa zicala ”Zâmbește, cât încă mai dinți!” să se adeverească și mergi la un control stomatologic.

