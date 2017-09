Ozana Barabancea, despre operația de micșorare a stomacului: ”Pe medic l-am abordat pe Facebook”

Ozana Barabancea a vorbit deschis, pentru prima oară, despre operația de micșorare a stomacului. Artista susține că decizia de a trece printr-o operație de micșorare a stomacului nu a fost deloc una ușoară, ba dimpotrivă. Ba mai mult, ea a preferat să discute personal cu medicul chirurg, fără intervenția vreunei terțe persoane, tocmai pentru a fi totul cât mai intim cu putință.

”Am stat și-am cântărit subiectul ăsta șase luni de zile. Medicul mi-a fost recomandat. L-am accesat pe internet, pe Facebook, nu am vrut să mai știe nimeni. I-am zis – bună ziua, domnul doctor, sunt artist liric la Opera Națională, aș vrea să discutăm cu privire la o operație. Mi-a spus așa: ‘doamnă, decizia este mai importantă decât incizia. Cântăriți bine ce vreți să faceți’”

Artista recunoaște că înainte de operație avea un stil de viață dezordonat, era foarte ocupată, mereu pe fugă și mânca de multe ori compulsiv. Din aceste motive singura dietă pe care a ținut-o și a dat și rezultate a eșuat drastic în momentul în care a revenit la stilul de viață de dinainte.

”O singură dată am urmat o dietă. Am slăbit 45 de kilograme cu o dietă bazată pe proteine, foarte strictă. În momentul în care am ieșit din standardul ala am început să o iau la deal. Am luat enorm, peste 50 de kilograme”, a mărturisit Ozana.

Despre cum a luat decizia de a se opera, ce trebuie să facă după intervenția chirugicală și cum se simte acum, Ozana Barabancea va vorbi duminică, în cadrul emisiunii ”Refresh by Oana Turcu”, de la Antena Stars.