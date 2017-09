Cum arată Ozana Barabancea cu aproape 20 de kilograme mai suplă

Ozana Barabancea, una din juratele show-ului “Te cunosc de undeva!”, de la Antena 1, a slăbit 17 kilograme în ultimele două luni, de când și-a făcut o operație de micșorare a stomacului. Artista are planuri mari și spune că nu vrea să se oprească din slăbit până când nu va atinge 65 de kilograme, greutatea la care visează de mult timp.

“Am dăruit hainele mari persoanelor dragi și, de curând, am renunțat definitiv la breton. Pentru că am fruntea lată și ochii puternici, m-am gândit să îmi pun astfel trăsăturile în evidență”, a mărturisit ea.

“Pentru mine, această operație este o binecuvântare și îi mulțumesc domnului doctor Rubin Munteanu că m-a convins să mă operez, fără să mă forțeze în vreun fel. Eu am intrat în sala de operație perfect convinsă că va fi bine. Am spus Tatăl Nostru cu voce tare și am știut că intervenția va fi o reușită. Mi-am programat psihicul pentru ca totul să fie foarte bine. Mă bucur din toată inima că am făcut această operație de micșorare de stomac!… Am pofte, dar mănânc puțin și mestec mult și bine. Mi-am schimbat gusturile. Dar accept cu bucurie orice schimbare provocată de operație. Voi trece cu bine peste toate. Sunt optimistă. Sunt credincioasă. Sunt fericită”, a adăugat artista.

Ozana Barabancea revine pe micile ecrane sâmbătă, 9 septembrie, de la ora 20.00, în cadrul celui de-al 12-lea sezon al show-ului “Te cunosc de undeva!”.