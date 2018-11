O nouă surpriză pentru Roxana, fetița care și-a dorit doar „piure cu carne”

Roxana s-a distrat pe cinste la castelul Bran, a fost dusă la coafor și la restaurant

Roxana a vizitat castelul Bran, a făcut drumeții și a vizitat parcul de dinozauri din Râșnov. Fetița a fost dusă la un restaurant, unde a fost răsfățată cu preparate gustoase, dar și la coafor.

Povestea Roxanei a impresionat o țară întreagă, în urma unui material în care a recunoscut faptul că nu de puține ori mergea flămândă la școală și fără pachet. Fetița își dorește să devină medic și să ajute oameni. Însă, până atunci, ea are nevoie de ajutor. În urma difuzării TV, Roxana a primit numeroase ajutoare sociale, iar o fundație a anunțat că îi va construi o casă. Fetița mai are patru frați, fratele ei de 16 ani a abandonat școala pentru a munci cu ziua, tatăl este bolnav și imobilizat la pat, iar mama are gijă de toată familia.

Sursă foto: Captură Știrile Pro Tv