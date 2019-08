(P) Londë Studio: Eleganta atemporala

August este cea mai buna scuza pentru a profita de ultimele saptamani de vara intr-o binemeritata vacanta si de a acorda mai mult timp modei. Cu un ochi atent la tendintele internationale pentru urmatoarele sezoane, achizitiile must have par ca depasesc cu mult volumul dressing-ului.

Secretul unei gaderobe pregatite pentru orice eveniment ce nu te indeamna sa iti cauti o casa mai spatioasa sta in detalii bine gandite si in modele atemporale, ce isi vor pastra fascinatia si frumusetea mult timp de acum inainte.

Londë Studio aduce in prim plan in colectiile sale piese relavante ce reprezinta raspunsul dilemelor stilistice din orice sezon si iti propune 3 piese de rezistenta pe care le poti purta in orice anotimp:

1.Deux-pieces-ul midi

De la Marlene Dietreich pana la reginele fashion ale anului 2019 nu a existat inca o era in care costumul din doua piese sa nu ramana memorabil. Londë Studio propune un model fluid, asimetric, ce incapsuleaza in design-ul sau frumusetea florilor de toamna si varianta structurata ce defineste talia intr-o declaratie de forta si gingasie feminina.

Vesta texturata cu cordon

Poate cea mai versatila piesa din garderoba ta, va impresiona prin croiala impecabila si felul in care iti complimenteaza silueta, fie ca o porti cu o fusta evazata sau in combinatie cu o camasa din poplin, un top din dantela sau jeans. Tu decizi daca o transformi intr-o tinuta de cocktail sau o stilizezi cu sneakers intr-o duminica in parc.

Rochia asimetrica monocroma

Rasfatata pictorialelor de moda din orice sezon, te cucereste prin design-ul usor si versatilitatea ce o plaseaza oriunde intre o zeita greseasca si o rochie-fetis de birou. Niste sandale pretioase o transforma intr-o arma de seductie de vara, cizmele stil cowboy si vestele de blana o propun pentru aventuri mai racoroase. Un sacou maxi din bumbac o poarta la o conferinta, in timp ce un trench din organza ii va croi drumul spre succes la saptamana modei de oriunde. Sexy fara a dezvalui prea multe secrete.

Conceptul Londë Studio reflecta filozofia slow fashion, unde materialele de calitate, estetica simplitatii si piesele atemporale iti vor cuceri stilul. Designerul Stefana Ludusan democratizeaza creatiile couture pentru street style si transpune garderoba viitorului in modele eclectice si sustenabile. Descopera colectiile Londë in editie limitata pe londestudio.com cu pana la 40% reducere si transport gratuit pana pe 30 august.