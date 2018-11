Luca Știrbăț, un tânăr de 19 ani, urmează să lanseze vesta cu semnalizare pentru bicicliști

O vestă care să semnalizeze precum o mașină în trafic i s-a părut o invenție ideală într-o Românie aflată pe locul doi în Europa la numărul accidentelor rutiere: „Întotdeauna când ești în trafic pe bicicletă, te asiguri de ce mașină vine din spate sau din dreapta, din stânga și ești foarte speriat. Noi am vrut să explicăm această frică și să vorbim aceeași limbă cu șoferii”, a explicat studentul.

Luca Știrbăț vrea să își extindă afacerea pe piețele din Olanda, Germania, Franța și SUA

Afacerea a pornit-o împreună cu un coleg, care acum studiază în Olanda. Cei doi vor să își extindă afacerea pe piețele din Olanda, Germania, Franța și apoi SUA: „Cât am fost plecat în Olanda, cu ajutorul facultății, am fost în magazinele de biciclete și am întrebat care sunt normele sociale, când vine vorba de traficul pe bicicletă. Mi-au spus că un astfel de produs ar prinde bine la ei. Ei au mai mulți morți per accident de bicicletă, decât pe cele de mașină și e o problemă reală la ei. Vrem să ne extindem pe piețele din Olanda, Germania, Franța și apoi SUA”, a explicat tânărul.

Tinerii au testat deja vesta cu semnalizare

Vesta cu semnalizare a fost testată și pe străzile din București: „Am primit multe claxoane de atenție și ne uitam în stânga, erau șoferii cu geamul coborât și ne întrebau de unde pot cumpăra și ei produsul nostru. Asta ne-a încântat, înseamnă că există o cerere!”

Vesta costă acum 80 de euro.

