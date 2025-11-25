Studiu Imobiliare.ro: Câtă încredere au românii în dezvoltatori și agenți imobiliari?

Unu din patru români are, la ora actuală, o încredere ridicată în dezvoltatori, potrivit unui studiu realizat de Imobiliare.ro și de compania de cercetare a pieței Unlock Market Research. Alți 62% se declară neutri, în timp ce 13% au ajuns să își piardă încrederea în companiile de dezvoltare imobiliară. Numărul acestora din urmă este semnificativ mai mare față de cel înregistrat în urma unei cercetări similare desfășurate la finele lui 2024. Atunci, 8% dintre respondenți susțineau că au un nivel de încredere scăzut în relația cu dezvoltatorii.

Aproximativ 68% dintre români intenționează să colaboreze cu un agent imobiliar sau cu o agenție pe parcursul anului viitor. Numărul celor care susțin că ar vrea să evite o astfel de colaborare a crescut, însă, față de 2024 de la 25% la 32%.

“Dacă ne așteptam ca încrederea în dezvoltatori să scadă din cauza scandalului în jurul dezvoltatorului Nordis de anul trecut, creșterea încrederii în agenții imobiliari arată o maturizare de ambele părți ale pieței. Cumpărătorii sunt dispuși să plătească pentru servicii reale și profesioniștii sunt pregătiți să livreze valoare la nivelul așteptărilor. Atunci când ambele părți ridică standardul, piața devine mai ofertantă și mai sănătoasă”, a declarat Daniel Crainic, director de marketing Imobiliare.ro.

Studiul a fost realizat pe un eșantion de 800 de persoane, cu vârste de peste 18 ani, din București, Cluj-Napoca, Constanța, Iași, Brașov, Timișoara și Sibiu.

Cum văd românii relația cu dezvoltatorii imobiliari?

Deși mai bine de jumătate dintre cumpărători și-ar dori să achiziționeze o locuință nouă, numărul celor care au certitudinea că fac o alegere bună colaborând cu un dezvoltator imobiliar este în scădere (25% versus 57% la finele lui 2024).

La fel și numărul românilor dispuși să facă o achiziție de la stadiul de proiect (27% versus 58% la finele lui 2024), acești potențiali cumpărători fiind mai greu de convins chiar și când li se oferă oportunitatea de a beneficia de prețuri preferențiale.

Proiectul de lege votat, recent, în unanimitate în Camera Deputaților care prevedere măsuri de protecție pentru cumpărătorii de locuințe noi are potențialul de a contribui semnificativ la restabilirea încrederii în dezvoltatori. Acest aspect este mai important ca oricând în contextul în care achizițiile imobiliare implică un efort financiar crescut, după eliminarea cotei reduse de TVA de 9% pentru locuințele noi și introducerea cotei standard de 21%.

71% dintre români înțeleg valoarea unui agent imobiliar în tranzacție

Mai puțin de 30% dintre cei intervievați în cadrul studiului Imobiliare.ro au declarat că nu văd cum ar putea să contribuie agentul imobiliar la procesul de tranzacționare, cu câteva procente în minus față de anul trecut.

În plus, dacă la finele lui 2024, 32% dintre respondenți recunoșteau că nu au încredere în calitatea serviciilor oferite de agenții imobiliari și credeau, de exemplu, că aceștia nu pot negocia cel mai bun preț pentru ei în tranzacție, lucrurile s-au schimbat în 2025. Doar 27% dintre cei intervievați mai au o astfel de părere, semn că inițiativele de profesionalizare a breslei și de îmbunătățire a serviciilor oferite de profesioniști dau deja roade.

Paradoxal, însă, numărul celor care au planuri de a colabora cu un agent imobiliar în următorul an a scăzut, dacă ne raportăm la cercetarea anterioară, de la 75% la 68%. Aspectul financiar rămâne pentru cei mai mulți români principalul motiv pentru care evită să apeleze la serviciile unui agent imobiliar sau unei agenții.

Îmbucurător este, totuși, faptul că ponderea celor care consideră costurile unei astfel de colaborări prea mari a scăzut de la 84% la 74%, în contextul unei înțelegeri mai bune a avantajelor pe care le pot obține, dar și nevoii tot mai mari de consiliere de calitate, în special în contextul măsurilor fiscale adoptate sau care urmează să intre în vigoare pentru reducerea deficitului.

