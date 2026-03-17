Sondaj Imobiliare.ro: Locuința perfectă în 2026. Prețul, zona sau vechimea – ce e mai important pentru cumpărători?

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
.  Actualizat 18.03.2026, 16:39

 În căutarea prețurilor mici românii se orientează, în 2026, spre locuințe vechi sau spre case aflate la periferia marilor orașe. Prețul primează în alegerea proprietății, dar localizarea rămâne importantă pentru cei mai mulți cumpărători, motiv pentru care sunt dispuși să achite în plus pentru a se muta într-o zonă mai bună, arată un sondaj Imobiliare.ro.

  • Trei din 10 români vor să cumpere o casă în 2026. Apartamentele cu 2 camere se poziționează pe locul al doilea în topul preferințelor cumpărătorilor.
  • Mai bine de patru din 10 români caută în 2026 o locuință veche. Locuințele noi vândute de proprietari sunt, de asemenea, la mare căutare în rândul celor care vor să evite plata TVA.
  • Cei mai mulți cumpărători își propun să achite cel mult 120.000 euro pentru a face o achiziție imobiliară anul acesta, prețul fiind în momentul de față un aspect mult mai important decât vechimea efectivă a imobilului ales. Chiar și în acest context, românii sunt dispuși să plătească un preț puțin mai mare pentru a se muta într-o zonă mai bună.
  • Cei mai mulți români care își doresc să facă o achiziție imobiliară consideră că perioada necesară identificării locuinței potrivite va fi, în 2026, de cel puțin șase luni.

Interesul românilor pentru cumpărarea unei locuințe rămâne, însă piața imobiliară traversează o perioadă în care rimtul este lent. În marile orașe, nevoia de locuire persistă, în contextul unui fond locativ îmbătrânit și al locuințelor adesea supraaglomerate. În același timp, vedem o nealiniere între așteptările de preț ale dezvoltatorilor și cele ale cumpărătorilor pe segmentul locuințelor noi. Din acest motiv, cumpărătorii iau în considerare apartamentelor noi aflate la revânzare”, a declarat Daniel Crainic, director de marketing Imobiliare.ro.

Casele și apartamentele cu 2 camere, în vizorul cumpărătorilor în 2026

Ca-n filme Cum ar fi aflat, de fapt, Rareș Cojoc de relația soției lui cu Dan Alexa. Andreea Popescu ar fi făcut o greșeală majoră
Aproximativ 32% dintre respondenții sondajului realizat de Imobiliare.ro au declarat că își doresc să cumpere anul acesta o casă. Pe locul al doilea în topul preferințelor potențialilor cumpărători s-au aflat apartamentele cu 2 camere (30%), acestea fiind urmate de apartamentele cu 3 camere (19%). 

Doar 11% dintre cei intervievați își doresc să cumpere, în 2026, o garsonieră, acestea fiind locuințe potrivite în special tinerilor aflați la început de drum sau micilor investitori. Apartamentele cu 4 camere sunt căutate cel mai puțin (8%). Ponderea acestora în totalul ofertei este, totuși, limitată ele reprezentând mai degrabă o alternativă pentru cei care își doresc mai mult spațiu fără a părăsi orașul și a se muta în localitățile de la periferie.

Traian Băsescu, avertisment de ultimă oră pentru români, în contextul amenințărilor Iranului: „Populația trebuie...” Fostul președinte a spus clar!
Cei mai mulți cumpărători caută locuințe sub 120.000 euro

Aproape șase din 10 potențiali cumpărători se orientează spre locuințe scoase la vânzare pentru cel mult 120.000 euro, arată sondajul Imobiliare.ro. În plus, pentru 80% dintre cei intervievați suma pe care o au de achitat pentru a deveni proprietari este mai importantă decât vechimea locuinței pe care urmează să o achiziționeze. 

Mai puțin de 20% dintre respondenți sunt dispuși să plătească pentru viitoarea lor locuință între 120.001-170.000 euro și 10% și-au alocat în acest sens un buget cuprins între 170.001-200.000 euro. Locuințele cu prețuri mai mari sunt vizate de 15% dintre potențialii cumpărători.

Peste 4 din 10 români caută o locuință veche în 2026

Locuințele vechi sunt vizate de cea mai mare parte a românilor (44%) care caută activ, în momentul de față, o proprietate pe platforma Imobiliare.ro.

Locuințele noi rămân de interes pentru cumpărători, dar cu unele condiții. Sunt vizate fie apartamentele și casele scoase la vânzare de către proprietari (37%), fie cele pentru care lucrările au fost finalizate în 2025 (15%). Primele dintre acestea le oferă cumpărătorilor avantajul de a se bucura de un spațiu modern, evitând achitarea cotei de TVA de 21% impusă din vara anului trecut la achiziția locuințelor noi. În cazul locuințelor pentru care lucrările de construcții au fost finalizate anul trecut, beneficiul este acela că noii proprietari se pot muta imediat.

Doar 4% dintre cei intervievați în cadrul sondajului caută o locuință aflată în momentul de față în construcție. 

Luând în considerare bugetul pe care își doresc să-l aloce românii pentru realizarea unei achiziții imobiliare, dar și preferințele lor când vine vorba de tipul locuinței vizate, putem spune că 2026 este anul în care cumpărătorii se îndreaptă în mare parte spre case aflate la periferia marilor orașe sau spre apartamente vechi pentru a obține un preț mai bun.

Cât costă un apartament în marile orașe din țară?

Prețul mediu solicitat pentru apartamentele scoase la vânzare în România se apropie de pragul de 2.000 euro/mp util, potrivit Indicelui Imobiliare.ro – instrument care monitorizează de peste 15 ani evoluția pieței rezidențiale din principalele centre urbane prin intermediul celui mai extinse baze de date din țară.

  • Cluj-Napoca: 3.272 euro/mp util
  • Brașov: 2.265 euro/mp util
  • București: 2.236 euro/mp util
  • Craiova: 2.150 euro/mp util
  • Constanța: 1.975 euro/mp util
  • Sibiu: 1.968 euro/mp util
  • Iași: 1.946 euro/mp util
  • Timișoara: 1.909 euro/mp util
  • Oradea: 1.809 euro/mp util
  • Ploiești: 1.355 euro/mp util

Ce compromisuri sunt dispuși românii să facă pentru a deveni proprietari?

Chiar dacă prețul primează în alegerea locuinței, localizarea este, de asemenea, importantă pentru cei care își doresc să facă anul acesta o achiziție imobiliară. Astfel, 32% dintre potențialii cumpărători sunt dispuși să plătească mai mult pentru a se muta într-un apartament sau într-o casă situată într-o zonă mai bună a orașului.

Există, însă, și persoane pentru care bugetul nu este negociabil. Potrivit sondajului, 30% dintre cumpărători ar alege o locuință mai mică pentru a se încadra în suma pe care și-au alocat-o achiziției, în timp ce 22% s-ar îndrepta spre o locuință veche pentru a obține un preț mai bun.

Pentru 16% dintre cei aflați în căutarea unei proprietăți compromisurile nu își au locul în achiziția unei locuințe. Ei susțin că ar prefera mai degrabă să se mute într-o locuință închiriată decât să facă rabat la lista lor de cerințe.

Cei mai mulți cumpărători cred că vor găsi o locuință în peste șase luni

Românii aflați în căutarea unei locuințe nu se grăbesc să facă o achiziție. Cei mai mulți dintre cei care folosesc platforma Imobiliare.ro pentru a identifica o proprietate potrivită nevoilor lor spun că se așteaptă să aibă nevoie de cel puțin șase luni (44%) pentru a o găsi. Se poate observa, astfel, că potențialii cumpărători vor să analizeze temeinic oferta disponibilă la nivelul pieței, să compare proprietățile și să ia o decizie informată, nu în grabă.

Aproximativ 25% dintre respondenții sondajului anticipează că vor avea nevoie de 3-6 luni pentru a găsi locuința perfectă, iar alți 21% sunt de părere că o pot identifica într-un interval de 1-3 luni. Doar 10% consideră că pot deveni proprietari în mai puțin de o lună.

Ce rol au taxele în decizia de achiziție?

Aproximativ 33% dintre cei care au luat parte la sondaj spun că taxele și impozitele din 2025 i-au făcut să amâne până acum decizia de achiziție. Pentru patru din 10 cumpărători impozitul pe proprietate este un aspect luat în considerare în alegerea viitoarei locuințe.

Sondajul Imobiliare.ro a fost realizat, în luna februarie 2026, în rândul potențialilor cumpărători interesați de realizarea unei achiziții imobiliare în principalele șase centre urbane din România (București, Brașov, Cluj-Napoca, Constanța, Iași, Timișoara) sau în localitățile situate la periferia acestora. Aproape 450 de persoane au luat parte la sondaj.

Preferințele cumpărătorilor s-au schimbat față de 2025

Într-o cercetare similară realizată la începutul anului trecut, apartamentele cu 2 camere erau cele mai populare locuințe în rândul cumpărătorilor. Casele din zona periurbană erau considerate o alternativă tentată, în contextul în care puteau oferi mai mult spațiu la un preț de multe ori mai scăzut decât cel al unor proprietăți similare aflate în oraș. 

Prețul conta și în 2025 pentru potențialii cumpărători, cei mai mulți orientându-se spre locuințe mai ieftine de 120.000 euro. Cu toate acestea, observăm anul acesta o creștere a numărului celor care își propun să aloce un buget mai mare, aspect care indică o adaptare la condițiile actuale ale pieței cu prețuri în creștere în marile orașe.

Despre Imobiliare.ro

Imobiliare.ro este site-ul de imobiliare din România cu cea mai mare încredere în rândul utilizatorilor. Imobiliare.ro promite celor care își caută o locuință, cumpărători și chiriași, cea mai bună experiență de căutare și îi ajută să ia cea mai bună decizie pentru a găsi casa ideală. Totodată, Imobiliare.ro este principalul furnizor de date și statistici imobiliare pentru presa din România, comunicând cu regularitate analize, rapoarte și indici despre evoluția pieței imobiliare.

Familia lui Horia Brenciu a reușit să se întoarcă în România din Kuala Lumpur. Cum i-a așteptat artistul acasă
Familia lui Horia Brenciu a reușit să se întoarcă în România din Kuala Lumpur. Cum i-a așteptat artistul acasă
Cine este, de fapt, soția lui Răzvan Burleanu. Ea e femeia din spatele omului numărul 1 din fotbalul românesc
Cine este, de fapt, soția lui Răzvan Burleanu. Ea e femeia din spatele omului numărul 1 din fotbalul românesc
„Mi-am zis: «Dacă te alege un fotbalist, înseamnă că ai ceva special»” » Influencerița devoratoare de jucători: „Mi-am mărit sânii pentru el”
„Mi-am zis: «Dacă te alege un fotbalist, înseamnă că ai ceva special»” » Influencerița devoratoare de jucători: „Mi-am mărit sânii pentru el”
Momentul tulburător în care fiul secret al lui Mugurel Vrabete a urcat pe scenă la concertul Holograf de la Sala Palatului
Momentul tulburător în care fiul secret al lui Mugurel Vrabete a urcat pe scenă la concertul Holograf de la Sala Palatului
Cele mai frumoase rochii de la Oscar 2026! Un detaliu a șocat pe toată lumea și a schimbat regulile jocului la Hollywood. Ce apariție a rămas în istorie?
Cele mai frumoase rochii de la Oscar 2026! Un detaliu a șocat pe toată lumea și a schimbat regulile jocului la Hollywood. Ce apariție a rămas în istorie?
După plecarea lui Cătălin Măruță, o altă vedetă este aproape să fie dată afară de Pro TV. I s-a înschis emisiunea.
După plecarea lui Cătălin Măruță, o altă vedetă este aproape să fie dată afară de Pro TV. I s-a înschis emisiunea.
Declarația-capcană a lui Gigi Becali despre Rădoi și titlul Craiovei nu l-a lăsat „mut” pe Mutu! Exclusiv
Imagini rare cu Maria şi Traian Băsescu! Fostul preşedinte, apariţie îngrijorătoare. Cum arată acum fostul cuplu prezidenţial
Are 16 ani, și-a întrecut mama în înălțime și tatăl în frumusețe. Fiul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt, viitorul cuceritor de la Hollywood
„Firul invizibil” a devenit o problemă greu de gestionat pentru români. Rămâi fără bani într-o secundă
De ce nu se taie tabla pentru acoperiș cu flexul? Risc de pierdere a garanției
Îl mai știi pe John Rowland din „Neveste disperate”? Jesse Metcalfe a dezvăluit că a fost concediat din celebrul serial
Obiecte sanitare suspendate vs. clasice: avantaje și dezavantaje
Vezi care sunt principalele domenii unde se vor cheltui banii europeni
Doliu în fotbal! Un fost jucător la Steaua și Farul a murit pe remorcherul Astana, în Portul Midia. A fost un fotbalist iubit și respectat!

Îl mai știi pe John Rowland din „Neveste disperate”? Jesse Metcalfe a dezvăluit că a fost concediat din celebrul serial
Îl mai știi pe John Rowland din „Neveste disperate”? Jesse Metcalfe a dezvăluit că a fost concediat din celebrul serial
Jessica Alba, în ipostaze tandre cu noul iubit, actor și el, mai tânăr ca ea cu 12 ani. "Este îndrăgostită!" Ce spun apropiații despre relația lor
Jessica Alba, în ipostaze tandre cu noul iubit, actor și el, mai tânăr ca ea cu 12 ani. "Este îndrăgostită!" Ce spun apropiații despre relația lor
Provocările sistemului respirator: care sunt soluțiile
Provocările sistemului respirator: care sunt soluțiile
Cum decorăm camera copilului?
Cum decorăm camera copilului?
Breaking, a vorbit acum! Andreea Popescu n-a mai suportat! Rupe tăcerea după divorț și acuzația de adulter cu Dan Alexa! Declarația ei de acum ridică și mai multe semne de întrebare
Breaking, a vorbit acum! Andreea Popescu n-a mai suportat! Rupe tăcerea după divorț și acuzația de adulter cu Dan Alexa! Declarația ei de acum ridică și mai multe semne de întrebare
Cea mai antipatică zodie. Este egoistă, îngâmfată și vrea să se impună cu orice preț
Cea mai antipatică zodie. Este egoistă, îngâmfată și vrea să se impună cu orice preț
Andra a lansat o colecție vestimentară și de accesorii. Cât costă hainele pe care le vinde artista. Prețurile sunt destul de accesibile
Andra a lansat o colecție vestimentară și de accesorii. Cât costă hainele pe care le vinde artista. Prețurile sunt destul de accesibile
Andreea Popescu, primele declarații după ce s-a aflat că motivul divorțului său de Rareș Cojoc îl reprezintă relația ei extraconjugală cu Dan Alexa: „Vreau să…”
Andreea Popescu, primele declarații după ce s-a aflat că motivul divorțului său de Rareș Cojoc îl reprezintă relația ei extraconjugală cu Dan Alexa: „Vreau să…”
Nicole Kidman are un nou iubit și este vorba despre un actor celebru. Cine este acesta și ce părere are fostul ei soț, Keith Urban: „Urăște faptul că…”
Nicole Kidman are un nou iubit și este vorba despre un actor celebru. Cine este acesta și ce părere are fostul ei soț, Keith Urban: „Urăște faptul că…”
PSD cere reducerea urgentă a prețului la motorină pentru fermieri și îl presează pe Bolojan să decidă rapid
PSD cere reducerea urgentă a prețului la motorină pentru fermieri și îl presează pe Bolojan să decidă rapid
Laureatul Nobel Joseph Stiglitz spune că inteligența artificială nu doar că îți poate lua locul de muncă, dar va face clasa „tech bro” și mai bogată
Laureatul Nobel Joseph Stiglitz spune că inteligența artificială nu doar că îți poate lua locul de muncă, dar va face clasa „tech bro” și mai bogată
Primele declarații ale Oanei Ciocan, după ce ea și Jador s-au despărțit! Artistul a pus punct relației la 9 luni după ce a devenit tată
Primele declarații ale Oanei Ciocan, după ce ea și Jador s-au despărțit! Artistul a pus punct relației la 9 luni după ce a devenit tată
Ce surprize și provocări le aduce echinocțiul de primăvară zodiilor. Soarele intră în semnul Berbecului din 20 martie
Ce surprize și provocări le aduce echinocțiul de primăvară zodiilor. Soarele intră în semnul Berbecului din 20 martie
Familia lui Horia Brenciu a revenit din Kuala Lumpur. Cum i-a așteptat artistul la aeroport
Familia lui Horia Brenciu a revenit din Kuala Lumpur. Cum i-a așteptat artistul la aeroport
Ana Maria Pavel, dezvăluiri rare despre începutul relației cu Daniel Pavel: „Mi s-a părut scorțos”
Ana Maria Pavel, dezvăluiri rare despre începutul relației cu Daniel Pavel: „Mi s-a părut scorțos”
Cum a slăbit Gina Pistol rapid, fără diete drastice: "M-a ajutat să-mi dau un restart metabolismului, am început să slăbesc și să mă dezumflu din a cincea zi!"
Cum a slăbit Gina Pistol rapid, fără diete drastice: "M-a ajutat să-mi dau un restart metabolismului, am început să slăbesc și să mă dezumflu din a cincea zi!"
"Apa Fericirii", băutura periculoasă din Thailanda care aduce moarte. Un turist a murit după 24 de ore
"Apa Fericirii", băutura periculoasă din Thailanda care aduce moarte. Un turist a murit după 24 de ore
Doamne, ce imagini! Horia Brenciu, gâtuit de emoție, a făcut anunțul așteptat de toată lumea! Imaginile momentului din aeroport
Doamne, ce imagini! Horia Brenciu, gâtuit de emoție, a făcut anunțul așteptat de toată lumea! Imaginile momentului din aeroport
Știrea dramatică a zilei! Emoții și rugăciuni pentru Dan Petrescu! Ce se întâmplă chiar în aceste momente cu marele antrenor
Știrea dramatică a zilei! Emoții și rugăciuni pentru Dan Petrescu! Ce se întâmplă chiar în aceste momente cu marele antrenor
Daciana Sârbu, confesiuni în premieră despre Alex Ghionea, iubitul cu 22 de ani mai tânăr. Care a fost prima condiție să aibă o relație, cum a început povestea lor și ce spune despre viitor. ”Toată viața am fost judecată și bârfită!”
Daciana Sârbu, confesiuni în premieră despre Alex Ghionea, iubitul cu 22 de ani mai tânăr. Care a fost prima condiție să aibă o relație, cum a început povestea lor și ce spune despre viitor. ”Toată viața am fost judecată și bârfită!”
Urania, avertismente dure pentru trei zodii! Vin zile tensionate la serviciu, discuții, probleme mari și obstacole copleșitoare
Urania, avertismente dure pentru trei zodii! Vin zile tensionate la serviciu, discuții, probleme mari și obstacole copleșitoare
E bombă în showbiz, la două zile de când și-au anunțat divorțul! Ce s-a aflat despre Andreea Popescu și Rareș Cojoc dă totul peste cap: "Nu este normal..."
E bombă în showbiz, la două zile de când și-au anunțat divorțul! Ce s-a aflat despre Andreea Popescu și Rareș Cojoc dă totul peste cap: "Nu este normal..."
Traian Băsescu, anunț fulger prin care a avertizat direct toată România: „Situația e mult mai rea”. Apoi l-a adus imediat în discuție pe Ilie Bolojan: „Sunt ținute secret”. Dezvăluire neașteptată
Traian Băsescu, anunț fulger prin care a avertizat direct toată România: „Situația e mult mai rea”. Apoi l-a adus imediat în discuție pe Ilie Bolojan: „Sunt ținute secret”. Dezvăluire neașteptată
Ce imagini! Cum arăta Viorica Dăncilă la 25 de ani, înainte să-l adopte pe fiul ei! E de nerecunoscut, iar părul le-a atras atenția tuturor
Ce imagini! Cum arăta Viorica Dăncilă la 25 de ani, înainte să-l adopte pe fiul ei! E de nerecunoscut, iar părul le-a atras atenția tuturor
Da, da, este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a lăsat pe toți cu gura căscată
Da, da, este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a lăsat pe toți cu gura căscată
După plecarea lui Cătălin Măruță, o altă vedetă este aproape să fie dată afară de Pro TV. I s-a înschis emisiunea.
După plecarea lui Cătălin Măruță, o altă vedetă este aproape să fie dată afară de Pro TV. I s-a înschis emisiunea.
Cine moștenește dacă nu ai copii. Legea pe care puțini o știu și care schimbă totul
Cine moștenește dacă nu ai copii. Legea pe care puțini o știu și care schimbă totul
Cine este Natalie Musteață, românca care a luat Oscarul azi noapte
Cine este Natalie Musteață, românca care a luat Oscarul azi noapte
Propunerea lui Zelenski pentru România. De ce a venit, de fapt, președintele ucrainean la București
Propunerea lui Zelenski pentru România. De ce a venit, de fapt, președintele ucrainean la București
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Indemnizația de însoțitor în 2026: cine are dreptul și câți bani se dau de la stat
Indemnizația de însoțitor în 2026: cine are dreptul și câți bani se dau de la stat
Boala gravă care nu dă niciun semn și lovește după 40 de ani. Adevărul despre „ucigașul tăcut” al vederii
Boala gravă care nu dă niciun semn și lovește după 40 de ani. Adevărul despre „ucigașul tăcut” al vederii
Surpriză pentru pensionari: pensiile vin mai devreme în aprilie! Când intră banii
Surpriză pentru pensionari: pensiile vin mai devreme în aprilie! Când intră banii
Ozana Barabancea: „Mi-aș dori ca toți românii să slăbească, să-și aleagă alimentele atent, să vadă dacă merită sau nu să bage în coșul de cumpărături”
Ozana Barabancea: „Mi-aș dori ca toți românii să slăbească, să-și aleagă alimentele atent, să vadă dacă merită sau nu să bage în coșul de cumpărături”
Cele mai frumoase rochii de la Oscar 2026! Un detaliu a șocat pe toată lumea și a schimbat regulile jocului la Hollywood. Ce apariție a rămas în istorie?
Cele mai frumoase rochii de la Oscar 2026! Un detaliu a șocat pe toată lumea și a schimbat regulile jocului la Hollywood. Ce apariție a rămas în istorie?
Imaginile pe care Andreea Esca le-a ținut „la sertar” timp de un deceniu! Vedeta Pro TV s-a afișat exact așa cum e ea, fără niciun pic de editare. „Nici nu ai idee ce bucurie...”
Imaginile pe care Andreea Esca le-a ținut „la sertar” timp de un deceniu! Vedeta Pro TV s-a afișat exact așa cum e ea, fără niciun pic de editare. „Nici nu ai idee ce bucurie...”
Violeta Bănică se întoarce în țară după Cornell? Motivul neașteptat pentru care fiica Andreei Marin nu vrea să rămână definitiv în SUA
Violeta Bănică se întoarce în țară după Cornell? Motivul neașteptat pentru care fiica Andreei Marin nu vrea să rămână definitiv în SUA
Iulia Pârlea, confesiune ȘOCANTĂ despre maternitate! De ce nu a făcut încă pasul cel mare, deși „și-a dorit să fie mamă de mică”? Adevărul te va emoționa!
Iulia Pârlea, confesiune ȘOCANTĂ despre maternitate! De ce nu a făcut încă pasul cel mare, deși „și-a dorit să fie mamă de mică”? Adevărul te va emoționa!
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Cum a slăbit, de fapt, Gabriela Cristea 30 de kilograme. Vedeta a recunoscut TOT! Și-a tăiat sau nu stomacul?
Cum a slăbit, de fapt, Gabriela Cristea 30 de kilograme. Vedeta a recunoscut TOT! Și-a tăiat sau nu stomacul?
Transformare WOW! Cum a slăbit Andreea Popescu în timp record! Și-a înșelat soțul cu Dan Alexa și e total schimbată acum. Și-a dezvăluit secretele
Transformare WOW! Cum a slăbit Andreea Popescu în timp record! Și-a înșelat soțul cu Dan Alexa și e total schimbată acum. Și-a dezvăluit secretele
Te trezești noaptea pentru a merge la toaletă? Dacă acest lucru se întâmplă frecvent, nu îl ignora. Ce afecțiune poate ascunde
Te trezești noaptea pentru a merge la toaletă? Dacă acest lucru se întâmplă frecvent, nu îl ignora. Ce afecțiune poate ascunde
Cum a slăbit Gabriela Cristea 30 de kilograme. Vedeta a spus dacă și-a micșorat sau nu stomacul
Cum a slăbit Gabriela Cristea 30 de kilograme. Vedeta a spus dacă și-a micșorat sau nu stomacul
