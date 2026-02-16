Mădălina Ghenea are o adevărată obsesie pentru case frumoase!„Mai bine îmi cumpăr o piesă de mobilier decât o geantă”

Pentru Mădălina Ghenea, una dintre cele mai apreciate prezențe românești pe scena internațională, casa nu este doar un spațiu, ci o emoție profundă.

Într-o declarație acordată pentru Imobiliare.ro, site-ul de imobiliare cu cea mai mare încredere din partea utilizatorilor, ea a mărturisit că designul interior ocupă un loc special în viața sa, uneori chiar înaintea modei.

„Eu am o pasiune pentru casele frumoase și probabil că mai degrabă aleg să-mi cumpăr o piesă în casă, de mobilier, decât o geantă sau o ținută”, a spus Mădălina Ghenea.

Actriță și model cu o carieră construită între Europa și Hollywood, Ghenea spune că pasiunea sa pentru frumos se reflectă nu doar în aparițiile publice, ci și în modul în care își construiește universul personal.

„Îmi iubesc casa mai ales pentru că este locul unde locuiesc cu fiica mea, cu mama mea și, normal, că fiecare detaliu este important”, a explicat ea pentru Imobiliare.ro.

Deși viața sa profesională presupune călătorii constante și prezențe în unele dintre cele mai cosmopolite orașe din lume, definiția cuvântului „acasă” rămâne pentru ea una simplă și profund personală.„Cu Charlotte, oriunde (n.r. e acasă). E un copil atât de fericit. Acasă pentru mine este Charlotte”, spune Mădălina, referindu-se la fiica sa.

