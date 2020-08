În sezonul cald, tenul are nevoie de o îngrijire specială și de protecție în plus, fiindcă soarele poate afecta pielea. Însă, ca să ai parte de o rutina corectă, pe timpul verii, trebuie să alegi produsele potrivite pentru tipul tău de ten. O față uscată necesită hidratare intensă, spre deosebire de una în care excesul de sebum și porii dilatați sunt obișnuiți. Ce folosești pentru hidratare sau exfoliere dacă ai tenul uscat, gras ori mixt? Și, cum faci să ai un ten perfect, vara? Prima regulă este să folosești produse pentru îngrijirea tenului potrivite pentru tine. Poți apela cu încredere și la măști naturale, pe bază de argilă, citrice sau uleiuri, care au efect purificator. Iată cum ar trebui să arate rutina ta zilnică, în sezonul cald, în funcție de tipul de piele:

Tenul normal

Dacă ai tenul normal, atunci te poți considera o norocoasă. Căldură nu te va afecta foarte tare. Pielea ta nu se va deshidrata și nici nu te vei confrunta cu pori dilatați. Însă, trebuie să știi că exfolierea este esențială și trebuie făcută cel puțin o dată pe săptămână, pentru a îndepărta celulele moarte și pentru a-i reda luminozitatea. Folosește o cremă hidratantă lejeră, pe timp de zi, de preferat cu protecție solară. Noaptea, poți apela la un ser iluminator, cu Vitamina C sau pe bază de acid hialuronic, dacă ai un ten matur. Utilizează, periodic, măști cu argilă combinată cu suc de castravete, pentru a menține pielea plină de vitalitate.

Tenul uscat

Pielea uscată are cel mai mult de suferit în sezonul rece, nu vara. Însă, chiar și așa, deshidratarea poate duce la un ten tern, fără luminozitate și strălucire și, în timp, la adâncirea ridurilor de expresie. Ce e de făcut? Utilizează produse de îngrijire cu textură lejeră dar hidratantă, în același timp. De asemenea, tenul uscat trebuie protejat de razele solare și hidratat, însă nicidecum cu creme grase, ci mai degrabă cu loțiuni ușoare. Ziua, poți opta pentru protecție solară, ca să te asiguri că tenul tău nu are de suferit din cauza razelor UV. În ceea ce privește curățarea feței, un lapte demachiant pe bază de apă este potrivit. Pentru un plus de hidratare, ai la dispoziție măștile din uleiuri naturale.

Tenul gras

Tenul gras este, de departe, cel mai dificil de îngrijit, în sezonul estival. Motivul? Sebumul secretat, mai abundent, în cazul pielii grase, în combinație cu temperaturile ridicate, pot duce la apariția acneei și a problemelor de acest tip. Persoanele care au tenul gras se confruntă, adesea, cu pori dilatați și puncte negre. În sezonul cald, transpirația și praful din atmosferă pot înfunda porii, lucru care determină, de cele mai multe ori, apariția inesteticelor coșuri. Cum scapi de excesul de sebum și cum previi apariția acneei? Folosește loțiuni tonice sau apă micelară și curăță periodic fața. Apoi, aplică o cremă hidratantă lejeră, în strat subțire. Ai grijă ca fondul de ten să fie exclusiv pe bază de apă, iar machiajul să fie îndepărtat cât de repede cu putință, pentru a lăsa pielea să respire. Serurile iluminatoare sunt, de asemenea, indicate, la fel și gelurile de curățare special concepute pentru tenul gras. Argila, combinată cu sucul de lămâie, poate face minuni pentru zonele cu exces de sebum.

Tenul mixt

Dacă tenul tău este mixt și ai probleme, adică exces de sebum, doar pe frunte, nas și bărbie, rutina de îngrijire este asemănătoare celei pentru pielea grasă. Folosește loțiuni tonice sau micelare și creme cu textură ușoară, pe care să le aplici dimineața sau după exfoliere.

Pe lângă produsele de îngrijire specifice pielii tale, nu uita că și o dietă echilibrată și un stil de viață sănătos te vor ajuta să ai un ten luminos și plin de vitalitate, indiferent de tipul lui.

