Patru sfaturi pentru o piele frumoasă și strălucitoare pe tot parcursul sezonului estival

O piele frumoasă și strălucitoare, cu pori invizibili și aspect catifelat – acesta este visul tuturor femeilor. Există câteva obiceiuri simple și naturale care sunt suficiente pentru a obține un astfel de rezultat. Regulile de bază pentru a avea o piele ca cea a bebelușilor includ, printre altele, folosirea unor produse de curățare care respectă tipul de piele, hidratarea, masajul, o alimentație echilibrată, dar și alegerea celei mai potrivite tehnici de epilare. Aceste gesturi pot părea de la sine înțeles, dar multe persoane le neglijează. Iată mai jos de ce aspecte trebuie să ții cont pentru a avea o piele impecabilă în sezonul cald.

Dieta care favorizează bronzarea

Pentru a avea o piele frumoasă, trebuie să te alimentezi corect. Iar în anotimpul cald, dacă vrei să obții și un bronz frumos și de durată, trebuie să pui accentul pe alimente bogate în betacaroten, care stimulează producția de melanină, responsabilă pentru nuanța aurie. Alimentele cele mai bogate în betacaroten sunt morcovii, cartofii dulci, dovleacul, salata, pepenele galben, caisele, mazărea, spanacul, ardeiul gras și cireșele. De asemenea, ia în considerare adăugarea în alimentație a unor alimente bogate în vitamina A, care stimulează reînnoirea celulară a pielii, pentru obținerea mai rapidă a bronzului. Pentru o piele luminoasă, consumă produse ca morcovul, tonul roșu, mazărea, pepenele galben, ouăle, ficatul, cartoful dulce și spanacul. Pentru a avea o piele frumoasă și sănătoasă, este recomandat și să consumi alimente bogate în antioxidanți pe tot parcursul anului. Acestea ajută organismul în lupta împotriva radicalilor liberi produși la contactul pielii cu razele UV și care accelerează îmbătrânirea epidermei. Poți găsi antioxidanți în alimente ca nuci, ficat de vițel, somon, roșii, pepene verde, kiwi și portocale. Pentru a profita de beneficiile tuturor acestor alimente, cel mai bine este să le consumi, atunci când este posibil, crude ori gătite la cuptor, pentru a păstra toate vitaminele și substanțele nutritive din ele.

Metoda de epilare potrivită

Dacă vrei să îți expui picioarele fără complexe, este important să găsești metoda de epilare potrivită pentru tine, mai precis pentru tipul tău de piele, dar și pentru stilul tău de viață.

Epilatul sub duș, cu o cremă depilatoare sau lama de ras, este o metodă rapidă, însă rezultatul durează doar câteva zile, pentru că rădăcina firului de păr rămâne în piele. Mai mult, aparatul de ras poate fi ușor iritant pentru piele, nemaivorbind despre riscul de a suferi mici tăieturi. Epilarea cu ceară necesită puțină dexteritate, dar pentru că rădăcina firelor de păr este, în principiu, eliminată, rezultatul este de mai lungă durată, de aproape o lună. Ceara caldă este mai eficientă, pentru că extragerea firelor de păr este facilitată de temperatura ridicată, care dilată porii. Foarte ușor de utilizat, epilatorul electric asigură îndepărtarea părului pentru o perioadă de două până la trei săptămâni. Însă procesul este destul de dureros pentru unele persoane cu o sensibilitate mai crescută, mai ales în zonele de pe corp unde pielea este mai subțire, cum ar fi cea inghinală sau a axilelor. În plus, câteodată poate favoriza apariția firelor de păr sub piele sau le poate rupe, în loc să le scoată cu tot cu rădăcină.

În ultimii ani au devenit din ce în ce mai populare epilatoarele IPL (cu lumină intens pulsată), o tehnologie de ultimă generație care te poate scăpa complet de problema firelor de păr inestetice și asta după doar câteva ședințe. Aparatul se folosește numai după un test prealabil de intensitate cutanată, pentru a verifica natura pielii, precum și caracteristicile zonei vizate. Aparatele IPL sunt eficiente cu condiția ca, înainte de fiecare ședință, să razi zona vizată, cu o zi înainte. Curățarea și uscarea zonei este, de asemenea, un pas esențial înainte de fiecare sesiune. Nu în ultimul rând, trebuie să reglezi intensitatea dispozitivului în funcție de rezultatul testului făcut în prealabil.

Gomajul, pentru o piele moale și frumoasă

Pentru a-ți hidrata perfect pielea și a permite produselor de îngrijire pe care le folosești să fie și mai eficiente, trebuie să apelezi la exfoliere. Aceasta te va ajuta la îndepărtarea celulelor moarte și îți va lăsa pielea mai strălucitoare și, prin urmare, mai bine hidratată după aplicarea unor produse adecvate. Dacă ai pielea uscată și sensibilă, fă o exfoliere la fiecare două săptămâni. Dacă pielea ta este normală, ideal este să faci un gomaj de două ori pe săptămână. O piele moale și netedă va permite și obținerea unui bronz uniform.

Luarea în considerare a posibilelor reacții alergice

Razele soarelui sunt utile pentru sintetizarea vitaminei D de către piele, însă pot provoca și diverse alergii și iritații. Pentru a evita aceste neplăceri, înainte de o vacanță la mare sau într-o zonă cu mult soare, adoptă un ritual de expunere treptată. Poți începe cu sesiuni de 30 de minute în afara perioadelor în care soarele este cel mai puternic, ori de câte ori este posibil. Nu uita niciodată să te protejezi cu un produs cu SPF adecvat tipului tău de piele. De la o săptămână la alta, vei obține o piele bronzată, fără să suferi din cauza eventualelor arsuri solare, mai ales pe zonele sensibile, și vei preveni îmbătrânirea prematură a acesteia.

În timpul verii, soarele, marea, nisipul și vântul pot fi iritante pentru piele. Sfaturile de mai sus te vor ajuta să ai o piele frumoasă și luminoasă pe tot parcursul sezonului estival.

